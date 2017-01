Alberto Contador (Pinto, 34 años) va a iniciar su decimotercera temporada como ciclista profesional en el equipo Trek Segafredo, donde todavía quedan algunos corredores y personal técnico con los que coincidió en el Discovery Channel y en el Astana. «Estoy muy motivado para correr esta temporada. Desde el primer momento que hablé con Luca Guercilena -mánager del equipo- tuvimos las ideas claras, lo que me ha hecho estar muy centrado desde la primera concentración que realizamos en octubre. Tengo la sensación de que llevo mucho tiempo en el equipo», explicaba Alberto en la rueda de prensa que dio ayer en Mallorca.

La experiencia le permite afrontar 2017, «de una forma tranquila, pero responsable, disfrutando de cada carrera. Tenemos un equipo que va a ser supercompetitivo en las clásicas con Degenkolb, Stuyven o Theus y en las pruebas por etapas con Mollema y Pantano. Mi idea es hacer una buena primera parte de la temporada con una buena base de carreras y luego centrarme en el Tour, para estar en la salida al cien por cien».

Su calendario será clásico. «Hay gente que empieza en Australia o Argentina, pero yo no lo haré hasta la Vuelta a Andalucía. Tampoco estaré en la Challange de Mallorca. Comenzaré a correr en Andalucía para luego ir a la París-Niza y Volta a Catalunya. Estaré en la Vuelta al País Vasco. Luego pararé para hacer una concentración en altura antes del Dauphiné, en la que estaré con Jesús Hernández, Cardoso, Felline y Haimar Zubeldia».

Le preguntaron por la carrera catalana y dijo que «es una carrera que viene muy bien para hacer una buena base de trabajo, aunque hay una etapa, la crono por equipos de 40 kilómetros, que me parece una apuesta arriesgada en una prueba de una semana, sobre todo teniendo en cuenta que no hay crono por equipos en el Tour. Iremos con el mejor equipo posible para hacerlo bien». Lo que sí pueden cambiar son sus planes antes del Tour de Francia.

El futuro, día a día

«Al Tour habrá que llegar en un buen momento de forma porque hay una crono inicial en Alemania. Aunque no sea muy larga, luego hay pronto algunas etapas que terminan en alto, por lo que habrá que llegar al cien por cien. La última contrarreloj me puede venir muy bien, aunque no tanto como la cronoescalada del año pasado».

Quizá por eso, podría tomarse el Dauphiné de una forma muy distinta a otras ocasiones. «Si disputas el Dauphiné se gasta mucha energía y el objetivo es otro, el Tour. Quizás este año me lo tome con más tranquilidad, bueno con la tranquilidad que te puedes tomar una prueba como esa. Si te entregas a tope, luego no te permite recuperar bien y se termina notando».

Sobre la posibilidad de que si ganase el Tour decidiese dejar el ciclismo comentó que «no me marco un plazo. Quiero disfrutar con lo que hago. ¿Dejarlo si gano el Tour? Eso son suposiciones. Cuando decidí seguir corriendo después de la Vuelta al País Vasco no era algo que estuviese programado. El ciclismo me apasiona y solo pienso en lo que estoy haciendo. Voy a ir carrera a carrera, año a año. Hay que disfrutar con lo que se hace, tener pasión. Ya veremos cuando es el momento de tener que dejarlo».

Respecto a la Vuelta a España, el corredor madrileño comentó que «mi programa está hecho hasta el Tour de Francia. Luego hablaré con el equipo». Y sobre el recorrido dijo que «es muy parecido al de otros años. Hay finales en repecho, pero también algunas etapas diferentes a las de otras ocasiones. En Sierra Nevada se sube un puerto de salida, la contrarreloj es llana y larga y para remate queda el Angliru. Será superexigente para los líderes, como siempre. Todos los días se puede perder tiempo».