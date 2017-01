Las vacaciones se las deja viajando a las carreras

«¿Vacaciones? Yo no tengo vacaciones. Las empleo en ir a las carreras. Ahora necesito coger una semana libre para irme al mundial. Cuando he estado en las pruebas de la Copa del Mundo, también he tenido que tirar de días libres. No me dedico solo al ciclo-cross como 'Larri' (Larrinaga) o Aitor Hernández. No me quejo, es lo que hay. Cuando llegue de correr en Italia, el domingo por la noche, sé que el lunes por la mañana tendré que trabajar», explica. Lo único que le gustaría saber es hasta dónde podría llegar si se dedicase solo al ciclo-cross. «En las Copas del Mundo he estado rondando el décimo puesto y disfruté mucho corriendo. Sí me gustaría saber hasta dónde puedo llegar en ese tipo de carreras».