Esteban, campeón a tiempo parcial

A Ismael Esteban (33 años), campeón de España de ciclo-cross élite, le faltan horas para compaginar los entrenamientos, las carreras, el trabajo y la familia. Es un ciclista a tiempo parcial, que volvió a coger la bicicleta «para hacer algo mountain-bike y bajar los seis kilos de peso que había cogido cuando dejé de correr en 2008».

Su día a día transcurre en la tienda de bicicletas que Pedro Maestre tiene en Santa Cruz de Bezana, cerca de Torrelavega, donde se encontraba ayer cuando hablamos con él: «El domingo llegué a casa tarde desde Valencia, después de comer con los amigos, mi mujer y mi hija al finalizar la carrera. Trabajo y hago ciclo-cross. He abierto la tienda por la mañana (ayer lunes), la he cerrado a las 13.30, he ido a entrenar, he comido sobre las cuatro de la tarde y aquí estoy. Y mañana igual. El viernes abriré por la mañana y cogeré un avión por la tarde para irme a Roma, a correr la Copa del Mundo», explica un Ismael Esteban que comenzó a trabajar en las tiendas Maestre en Bilbao, «hasta que abrieron la que había al lado de casa y me vine para Cantabria».

Esteban, nacido en Torrelavega, ha conocido todas las caras del ciclismo. Su llegada al mundo del ciclismo se produjo de chaval, «con el mountain-bike. Luego estuve cuatro años en carretera, hasta que lo dejé. Comencé en el Alfus, con el 'Txato' Canales». Llegó a ser un aficionado cotizado cuando corría con el Cafés Baqué: «Gané muchas carreras en Euskadi, buenas carreras como Lazkao o la Vuelta al Bidasoa. También la Vuelta a Tenerife, pero no pasé a profesionales. Había sido campeón de España de ciclo-cross sub 23 en 2004 y 2005. Entonces estaba mal lo de pasar y ahora, peor. Tuve algunas ofertas, pero consistían en que yo llevase un patrocinador de 30.000 o 40.000 euros y yo no entendía el ciclismo de esa forma. Un profesional es al que le pagan por hacer un trabajo, no. Lo dejé».

«Cuando dejé de correr en 2008 volví a hacer algo de mountain para bajar los seis kilos que cogí»



«Más que el entrenamiento, lo que se nota es la falta de descanso; estoy todo el día de pie, sin parar»

Volvió poco a poco a correr para ponerse en forma, comenzó en mountain-bike y se fue acercando al ciclo-cross. «Terminé quinto en el Campeonato de España de Gijón, fui tercero el año pasado en Torrelavega y ahora he ganado el título, pero mi vida no va cambiar».

Si se le pregunta si dejaría de trabajar para dedicarse solo al ciclo-cross, contesta rápido: «Si la oferta fuese buena, si alguien invirtiese en mí, lo pensaría. Para hacer ciclo-cross, si tienes una base importante de entrenamiento desde el verano con dos horas o dos horas y media de bicicleta al día te puede bastar. El problema es el descanso. En la tienda estoy todo el día de pie, para arriba y para abajo y eso se nota. La gente me pregunta, ¿pero no eres profesional? Les digo que no y se sorprenden».

Tiene pequeños patrocinadores que le permiten al menos que el ciclo-cross no le cueste dinero: «Además de Pedro Maestre están Specialized, Bioracer, Born, Salgar y Pinturas Muñoz, entre otros. Con eso voy tirando».

Cuando cierra la tienda coge la furgoneta, a su mujer y a su hija de nueve años y se va a donde se dispute la carrera: «Llego tarde, me instalo y a descansar. Mi mujer está deseando que se acabe la temporada. Comencé a ir a las carreras con los amigos y con ellos sigo. Van a todos los lados. En la Copa del Mundo en Namur se presentaron diez. Luego comemos todos juntos».