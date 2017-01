Olatz Odriozola y Jokin Alberdi, bronce

Olatz Odriozola y Jokin Alberdi le dieron sendas medallas de bronce a la selección de Euskadi en las pruebas élite femenina y sub 23 hombres, respectivamente, en la segunda jornada de los Campeonatos de España que se están disputando en Valencia. La competición se cerrarán hoy con las carreras de cadetes chicos y chicas, juveniles hombres y élite hombres.

CLASIFICACIONES Podio final absoluto 1. Alicia González (Asturias) 42:56 2. Aida Nuño (MMR Bikes) a 6 3. Lucía González (Lointek) a 9 Élite, féminas 1. Aida Nuño (MMR Bikes) 43:02 2. Lucia González (Lointek) a 5 3. Olatz Odriozola (Euskadi) a 10 4. Eider Merino (Euskadi) a 10 8. Zaloa Trevilla (Euskadi) a 2:43 Sub 23, féminas 1. Alicia González (Asturias) 42:56 2. Alba Teruel (Valencia) a 13 3. Paula Díaz (Asturias) a 2:01 8. Lierni Lekuona (Euskadi) a 4:00 Juveniles, féminas 1. Sofia Rodríguez (Valencia) 45:42 2. Luisa Ibarrola (Euskadi) a 34 3. Saioa Gil (Euskadi) a 47 Máster 50B 1. Jokin Mujika (Orbea) 43:53 2. José Lorenzo Esteban (100 Séptimo) a 40 Sub 23, hombres 1. Felipe Orts (Valencia) 49:05 2. Samuel González (Galicia) a 1:46 3. Jokin Alberdi (Euskadi) a 1:46 4. Mario Junquera (Asturias) a 1:54 5. Josu Albizua (Euskadi) a 2:36 8. Julen Latorre (Euskadi) a 3:00 14. Iñigo Altuna (Euskadi) a 3:48

En categoría máster 50B, entre 55 y 59 años, Jokin Mujika no tuvo rivales y sumó un nuevo título estatal que se suma a los que logró hace ya muchos años en juveniles, aficionados y profesionales. El corredor de Itsasondo es incombustible.

En categoría femenina surgió la sorpresa, relativa, pero sorpresa al fin y al cabo, puesto que Aida Nuño era la gran favorita y se encontró con sus paisanas, las hermanas González, que le plantaron cara en todo momento durante la carrera, lo que le permitió a Alicia González conseguir ganar la prueba -corrieron juntas tanto las élites como las sub 23-, con seis segundos de ventaja sobre Aida Nuño y once sobre su hermana Lucía González.

Alicia González lo ganó todo puesto que aún es sub 23, lo que permitió vencer en esta categoría, seguida de Alba Teruel, a trece segundos, y Paula Díaz, que superaba al esprint a Irene Trabazo, las dos a 1:01. Con los de ayer, la asturiana suma un total de 21 títulos en distintas disciplinas en su prometedora carrera.

En categoría juvenil, la valenciana Sofía Rodríguez se impuso con facilidad a Luisa Ibarrola y Saioa Gil. En la prueba conjunta de féminas élite y sub 23, Aida Nuño y Alicia González se marcharon en solitario en la primera vuelta de la prueba y se jugarían el título entre ellas, con Olatz Odriozola siempre muy atenta en los primeros lugares, lo que le permitió meterse en el podio élite, que era su objetivo.

Aida no pudo con su paisana: «Sabíamos el circuito que era y no ha sido fácil. He intentado dejarla varias veces, pero no ha sido posible, así que felicito a Alicia porque ha sido la más fuerte hoy».

Alberdi, a buen nivel

Detrás de las dos asturianas y todavía con la mayor de las hermanas González aún descolgada, se formó un dúo perseguidor con Olatz Odriozola y Alba Teruel.

La guipuzcoana soltó a la valenciana, pero no pudo acercarse a las dos primeras. Las tuvo muy cerca, pero los diez segundos de ventaja que le sacaban fueron una barrera infranqueable. Terminarían por unírsele por detrás Eider Merino, Alba Teruel y Lucía González.

Lo único que les quedaba era buscar las medallas puesto que tanto Alicia González como Aida Nuño estaban en otra carrera. Al final, Lucía González dejó a sus compañeras y se aseguró el tercer puesto absoluto, mientras que Olatz Odriozola pudo controlar a Eider Merino y asegurarse el tercer puesto élite.

En categoría sub 23, el gran favorito, el valenciano Felipe Orts, dominó la carrera a su antojo en un circuito muy rápido, seco, que le iba estupendamente. Las diferencias que obtuvo al final de la carrera hablan por sí solas. Dominó con facilidad tanto al asturiano Samuel Sánchez como a un Jokin Alberdi que volvió a un podio después de los problemas físicos que le han lastrado desde que se cayó en la Vuelta a Gipuzkoa. La medalla de bronce es importante, pero mucho más es que pueda volver a competir en condiciones, en su primera temporada como sub 23, donde le quedan todavía un buen número de años.