Brailsford no convence al antidopaje inglés

Al máximo responsable del equipo Sky, el todopoderoso Dave Brailsford, se le están complicando las cosas con el ya famoso paquete que recibió Bradley Wiggins en pleno Dauphiné de 2011, que terminó ganando.

Interrogado por una comisión del Parlamento inglés sobre ese misterioso paquete que recibió su corredor durante la prueba francesa, sus respuestas no han convencido a David Kenworthy, el máximo mandatario de la Agencia antidopaje inglesa, que ve lagunas importantes en su testimonio.

«Yo no sabía qué es lo que había en el paquete en el momento de los hechos. El doctor Freeman (médico del equipo Sky en aquel entonces) me había dicho que se trataba de un Fluimucil», un producto que sirve para descongestionar las fosas nasales. Unas palabras que no le gustaron mucho a Kenworthy.

«Cinco años después de enviar el paquete ninguna persona sabe lo que había en él»



«Quien llevó el medicamento corrió una situación de riesgo sin saber qué llevaba»

«Si usted escucha bien, él no dice (se refiere a Brailsford) qué es lo que había dentro, sino que «me han dicho que es lo que había dentro», ha comentado en la BBC. «La gente sabe que un paquete fue enviado a Francia, quién lo había pedido, quién lo llevó, el itinerario que siguió, cuando llegó...pero cinco años más tarde ninguna persona sabía lo que contenía. Considero esta situación algo extraordinario. Es verdaderamente penoso», ha afirmado Kenworth.

La encuesta que llevó a cabo la agencia antidopaje inglesa (UKAD) fue desvelada por el periódico Daily Mail en el mes de octubre con todo lujo de detalles. «No abandonaremos esta encuesta hasta que sepamos con certeza lo que había en ese paquete», es decir, si era o no Fluimucil.

El responsable del antidopaje inglés basa sus dudas en los riesgos que se corrieron llevando ese paquete desde Inglaterra hasta Francia por parte de un entrenador que estaba empleado por la Federación Británica de ciclismo: «Tenemos una persona que transporta un paquete con medicamentos a través de varias fronteras y que no sabe lo que hay dentro de él. Se puede decir que esa persona estuvo en una situación de riesgo transportando substancias que no estaba autorizado a transportar. Por lo menos se podía haber preguntado qué es lo que llevaba».

David Kenworthy, por ley, debe de dejar el puesto que ocupa en pocos meses y quiere dejar resuelto ese asunto antes de tener que abandonar su puesto, algo que igual no puede conseguir puesto que el tiempo juega en su contra.

Un líder agobiado

Quien no se está librando de hablar sobre este asunto, que en principio no le concierne a él, aunque también ha usado esas autorizaciones terapéuticas, es Chris Froome, que en la conferencia de prensa que dio el pasado viernes en Mónaco se vio asediado con preguntas sobre su compañero y sobre la encuesta con respecto a su equipo, el Sky, un tema que tanto él como su equipo intentan evitar.

«No sé qué más tengo que hacer y decir. Soy muy transparente con los aficionados y con los medios informativos. Lo que no puedo decir es lo que había en aquel paquete porque yo no lo vi. No comprendo las razones por las cuales la credibilidad del equipo Sky está comprometida, ni tampoco mi imagen, porque yo no tengo nada que ver con este tema», comentó.

Su desmarque de este asunto es total: «Es al equipo Sky al que le están haciendo la encuesta. Yo voy a seguir mi camino, conozco mis responsabilidades, que son las de ganar el Tour de Francia limpiamente. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir aquí». Se le hicieron un poco largos los treinta minutos que duró la conferencia de prensa, en la que estuvo presente su mujer, que al final de la misma comentó: «Esperemos que en el futuro le hagan otro tipo de preguntas». No es un buen comienzo de año para el Sky.