Veinte años del adiós de Indurain

Veinte años, dos décadas, en un deportista de alto nivel es demasiado tiempo, una eternidad. Un 2 de enero de 1997 en el hotel Ciudad de Pamplona, Miguel Indurain convocó a la prensa para explicar, por medio de un comunicado, que dejaba el mundo del ciclismo. Se marchó a los 32 años, en el momento oportuno, después de ganar el Tour de Francia en cinco ocasiones y de un abandono en la Vuelta a España de 1996, al paso del pelotón por el hotel Capitán, que nadie habría querido ver.

Quizá hubiera podido seguir más tiempo en activo, pero el paso de los años permite decir que acertó marchándose. Con las relaciones con su equipo de toda la vida, Banesto, bastante tocadas, las negociaciones que mantuvo con la ONCE no terminaron de fructificar, no le convencieron y prefirió irse en silencio, a pesar del ruido mediático que se montó.

Ni una palabra más alta que la otra, ni una queja, solo silencio, como siempre. Miguel vivía hacia dentro. Se podría decir que con su marcha, la edad de oro del ciclismo español se oscureció, pero no sería cierto puesto que después de dejarlo, tres corredores, Óscar Pereiro, Carlos Sastre y Alberto Contador, ganaron en cuatro ocasiones el Tour -cinco si se cuenta el que Contador fue descalificado- además de Giro de Italia y Vuelta a España con Contador, Olano, Heras, Casero, Aitor González, Valverde y Juanjo Cobo.

¿Por qué dejo Miguel Indurain el ciclismo tan joven? La razón más importante fue que en su última participación en el Tour se dio cuenta de que las nuevas generaciones venían pegando fuerte y de que volver a brillar en la prueba francesa no iba a ser fácil para él. Nunca lo sabremos, fue inteligente hasta para eso, pero nadie le vio arrastrarse por la carretera como ha sucedido con otros grandes.

El respeto del pelotón

Eso no iba con el carácter de un ciclista, de una persona, a la que muchos años después de dejarlo bastantes de sus rivales le seguían rindiendo pleitesía. ¿La razón? Indurain dejaba vivir a muchos equipos y corredores, no arrasaba, basaba sus triunfos en las cronos y eso le granjeó el respeto del grupo. Ganar es una cosa, la forma de hacerlo, otra. Nunca humilló a nadie.

Como detalle, se podría llenar un libro, hay que citar el año en que, ya retirado, acudió a un Giro invitado por el periódico Marca. Llegó a su hotel tarde y había una barrera con un portero indicando que allí no se podía entrar. Lo vio Mario Cipollini, entonces un ídolo en Italia, y le montó una al portero... a la italiana. «¿Pero sabes quién es? Es Indurain, así que abre la barrera». Bueno, más o menos. Los tacos nos los ahorramos... Aparcó pegado a la puerta de la entrada principal.

Indurain tiene ahora 52 años, ha seguido bastante de cerca el mundo del ciclismo, acudiendo a la mayoría de los eventos que le han llamado... sin cobrar. Si como corredor era bueno, a nivel personal era todavía mejor. A pesar del tiempo que ha pasado no da un paso en muchos lugares del mundo sin que le reconozcan. Se convirtió en un mito.