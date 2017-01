Larrinaga y Ormaiztegi, un amor

Javier Ruiz de Larrinaga (Ametzaga, 37 años) mantiene un idilio con la prueba de ciclo-cross de Ormaiztegi, que no se marchita con el paso del tiempo. El corredor alavés, uno de los veteranos de la especialidad, siempre se ha encontrado a gusto en un recorrido que si lo hubiese diseñado él mismo no lo habría hecho mejor.

CLASIFICACIONES Élite y sub 23 1. J. Ruiz de Larrinaga (MMR- Spiuk) 1:01:15 2. Aitor Hernández (Specialized Ermua) a 9 3. Ismael Esteban (Maestre Bikes) a 37 4. Kevin Suárez (Bicicletas Meta) a 1:50 5. Jokin Alberdi, sub 23 (Bazpi) a 2:26 6. Iñigo Gómez (Caravanas Erandio) a 2:51 7. Julen Latorre, sub 23 (Aiarabike) a 2:59 8. Jon Izagirre (Movistar) a 3:20 Féminas, élite y sub 23 1. Eider Merino (Lointek) 41:02 2. Zaloa Trevilla (Caravanas Erandio) a 3:04 3. Lierni Lekuona, sub 23 (Bizkaia) a 3:14 4. Erkuden Almagro (Bio Extrem) a 1 v.

De hecho ha ganado en ocho ocasiones la carrera guipuzcoana, que servía para cerrar la temporada vasca de la especialidad, después de una matinal muy fría el último día del año, con varias zonas del circuito heladas cuando se puso en marcha la competición. Con el paso de las horas el circuito se mantuvo rápido y sin peligro. Es cierto que a Larrinaga, en esta ocasión, las dos averías que tuvo el cántabro Ismael Esteban, el dominador de la temporada, le sirvieron para alejar los acercamientos que se le venían encima por parte del cántabro para acabar dominando con facilidad. Y todo ello a una semana de la disputa de los Campeonatos de España, en Valencia, aunque esa historia será muy diferente a la que vivimos el sábado.

Ismael Esteban salió muy rápido, seguido de Javier Ruiz de Larrinaga, Kevin Suárez, Iñigo Gómez y Jokin Alberdi, que acabaría siendo el mejor sub 23 y, lo más importante, que parece recuperado de sus molestias físicas. Larrinaga cogería la cabeza de la carrera en la segunda vuelta e iría aumentando esa diferencia hasta que en la quinta vuelta, Ismael Esteban se le acercaría.

Los problemas que tuvo el corredor de Maestre con su bicicleta, después del esfuerzo realizado, le dejaron cerca de la orilla de Larrinaga, pero con la obligación de retroceder de nuevo, alejándole definitivamente de la victoria. El único que finalmente conseguiría estar más o menos cerca del corredor del MMR-Spiuk fue Aitor Hernández.

Larrinaga, sincero

Entre los participantes estuvo Jon Izagirre, que se despidió de Movistar el último día del año con un octavo puesto, antes de cambiar de colores a partir de ayer, primer día de 2017. Larrinaga reconocía que las averías que tuvo Ismael Esteban le beneficiaron, aunque es algo habitual en todas las carreras.

«Hay que dejar bien claro que ha sido una victoria con cierta fortuna, por los dos pinchazos de Ismael Esteban que nos han puesto las cosas más fáciles, pero estoy contento personalmente con la carrera que he hecho. Sobre todo con la salida, una primera vuelta y media en la que he sabido aguantar a Ismael Esteban, que ha arrancado muy fuerte justo hasta que tuvo su primer pinchazo», comentó.

«Ismael volvió a acercarse mucho hasta que tuvo su segundo pinchazo. Si no se hubiese producido ese pinchazo, tengo más dudas sobre lo que hubiese sucedido. Pienso que me habría cogido y hubiéramos estado ante un desarrollo de prueba muy distinto. Y lo que no cambia es el escenario para Valencia: por todo lo hecho durante el año, él sigue siendo el gran favorito», reconoció.

Larrinaga se presentará en Valencia con seis victorias. Se estrenará en los Campeonatos de España con la prueba del relevo junto a Olatz Odriozola, Xabier Murias, Mikel Orbea, Juanjo Romero y Jokin Alberdi.