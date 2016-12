Jon Ander Insausti comenzará una nueva vida en Asia

Jon Ander Insausti (Mutiloa) cumplió los 24 años el pasado 13 de diciembre, una edad a la que muchos ciclistas no han conseguido dar el salto al mundo profesional y que sin embargo a él le ha permitido correr dos temporadas en categoría Continental, con el equipo Murias, y dar el salto a un equipo World Tour, el Bahrain-Mérida.

Su vida, la deportiva y la personal dieron un cambio brusco cuando su primo, Jon Izagirre, firmó con esa formación, lo que le sirvió a él para recibir una oportunidad única de darle una vuelta a su carrera.

«He llegado un poco de rebote a este equipo, gracias a Jon, no por los resultados que he obtenido. Lo que voy a tratar es de hacerlo lo mejor posible. Al principio estuve nervioso. Sin querer te metes presión. Creo que es normal. En el equipo me han dado mucha tranquilidad, confianza y me han dicho que vaya poco a poco. Tampoco he notado un cambio brusco en los entrenamientos», explica Jon Ander.

El momento de llegar a una formación grande le ha llegado cuando menos lo esperaba: «Pensaba que este año iba a ser imposible pasar, pero las cosas suceden como suceden. Para mí fue una sorpresa grande cuando me llamó Jon. Igual no estaba preparado mentalmente para un salto tan grande. Estuve dos semanas con nervios. Pensaba en otro año para dar el salto, pero la oportunidad ha sido única».

Dos concentraciones

Con una gran trayectoria en juveniles, tanto en ciclo-cross como en carretera, los problemas físicos, las enfermedades, le han impedido enlazar muchos meses de competición seguidos. Es un ciclista corpulento que necesita kilómetros y competición para ponerse en buena forma. Ha estado en dos concentraciones con el Bahrain.

«La primera de cinco días cuando nos reunieron a todo el equipo. De la segunda acabamos de llegar, de Croacia. Hemos estado doce días. A primeros de año iremos a la presentación, a Bahrain, y luego nos concentraremos doce días en Calpe», comenta un Jon Ander al que se le ve ilusionado con su nueva aventura.

Calendario de clásicas

Lo que más le ha llamado la atención de su nuevo equipo «es la organización que hay para todo. La verdad es que impresiona. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace al detalle. Son muy profesionales. Comenzaré a correr en Dubai, para luego seguir en Catar y Omán, con la idea de estar en las clásicas belgas. En principio iré e todas salvo la Vuelta a Flandes y la París-Roubaix. Aunque en Flandes estoy de reserva. También estoy de reserva en la París-Niza. Si estoy bien de forma me gustaría ir para poder ayudar a Jon».

Dice que ha asimilado bien hasta el momento todo lo que se le ha venido encima: «Al principio me notaba con una cierta presión, algo nervioso. El salto es grande. Es todo muy profesional. Me he encontrado gente muy sencilla. Pensaba que ciclistas de más nivel iba ser más egoístas, pero no. En ese aspecto todo ha sido muy normal. Los directores del equipo me han transmitido calma».

Recién llegado a su casa desde Croacia, dice que «hemos estado entrenando en varios grupos. El que va a correr en Argentina, con Nibali, a finales de enero está más adelantado. Luego estamos los que vamos a Asia. Me noto más integrado y se trata de hacer kilómetros. El calendario que me han dado es muy bueno, en principio ideal para mis características como ciclista. Supongo que al principio me costará hacerme al ritmo. En carreras como catar y Omán se suele ir rápido, sobre todo en la primera. Estoy ilusionado y con muchas ganas de hacerlo bien. A ver cómo me voy acoplando». Entre unas cosas y otras se va a pasar un par de meses concentrado, corriendo y viajando. El resto del calendario dependerá de cómo se acople a un WorldTour en el que se suele ir muy rápido, en un equipo que tendrá que engrasar sus mecanismos en torno a dos corredores, Vincenzo Nibali, con el que estarán en el Giro, y Jon Izagirre, que se centrará en las pruebas de una semana y en el Tour.