Castroviejo se repone a «tantos palos» y se corona en Plumelec

Tras quedarse a cuatro segundos del bronce olímpico de Río y a tres del podio mundial hace un año en Richmond, Jonathan Castroviejo se convirtió ayer en el primer campeón de Europa profesional de contrarreloj. El getxotarra fue el más fuerte tras los 45,5 kilómetros disputados en la localidad bretona de Plumelec, al superar en 30 segundos al belga Victor Campenaerts y en 39 al italiano Moreno Moser.

CLASIFICACIONES Campeonato de Europa CRI, élites 1. Jonathan Castroviejo 58:13 2. Victor Campenaerts (Bélgica) a 30 3. Moreno Moser (Italia) a 39 4. Nelson Oliveira (Portugal) a 56 5. Anthony Roux (Francia) a 59 12. Luis León Sánchez a 1:28 Campeonato de Europa CRI, féminas 1. Ellen Van Dijk (Holanda) 36:41 2. Anna Van der Breggen (Holanda) a 18 3. Olga Zabelinskaya (Rusia) a 23 35. Sheyla Gutiérrez a 4:17 Coppa Agostoni 1. Sonny Colbrelli (Bardiani CSF) 5h05.57 2. Diego Ulissi (Lampre Merida) m.t. 3. Francesco Gavazzi (Androni) m.t. 4. Giovani Visconti (Italia) m.t. 5. Grega Bole (Nippo Fantini) m.t. 10. Jonathan Lastra (Caja Rural RGA) m.t.

El ciclista del Movistar dominó la contrarreloj, que contó con la ausencia de especialistas como Tom Dumoulin, Vasil Kiryienka, Tony Martin o Chris Froome, que además de en los Juegos Olímpicos también se había cruzado en el camino del getxotarra seis días antes en la Vuelta a España.

El ciclista de Algorta se refirió a estos reveses y a la lesión que le tuvo inactivo durante la primera parte de la temporada. «La experiencia de tantos 'palos' me ha ayudado hoy», afirmó. Su mayor temor era precisamente la recuperación tras la Vuelta, que no disputaron muchos de sus rivales ayer. «Todo depende de cómo hayas acabado, si lo has hecho bien o no. He intentado recuperar lo máximo posible, comer mucho y bien, descansar y mentalizarme para este recorrido durísimo, de prácticamente una hora, con carreteras que se agarraban muchísimo».

Ahora tiene previsto disputar dos carreras en Italia antes de pensar en el Mundial de Catar. «Lo importante ahora es descansar. En lo físico, el trabajo para Doha ya está hecho», subraya.

Colbrelli, la Coppa Agostoni

Tras la victoria de Giacomo Nizzolo el miércoles en la Coppa Bernocchi, Sonny Colbrelly se anotó ayer al sprint la Coppa Agostoni, segunda prueba del Tríptico lombardo, después de que Miguel Ángel Benito (Caja Rural-RGA) fuera cazado a 150 metros de la meta tras ser parte de la fuga del día.

Elorza da otro éxito a Ampo

Mikel Elorza (Ampo) se adjudicó la segunda etapa de la Volta a Galicia al batir a sus ocho compañeros de fuga. El azkoitiarra perdió tiempo en la crono que ganó su equipo la víspera, y Marcos Jurado (Lizarte) se vistió de líder.

Por su parte, Sergio Samitier logró en Altsasu la 29ª victoria del Lizarte, al vencer la última cita del Torneo Euskaldun, que ha ganado Egoitz Fernández (Euskadi-EDP).