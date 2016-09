Alberto Contador ficha por el Trek-Segafredo

Ya es oficial. Alberto Contador es nuevo ciclista del equipo estadounidense Trek-Segafredo para 2017. La cuenta de Twitter del equipo ha sido la encargada de hacer oficial lo que era un secreto a voces. El ciclista de Pinto se llevará a su nueva aventura a su máximo escudero, Jesús Hernández.

"Trek-Segafredo está orgulloso de confirmar que Alberto Contador, de 33 años de edad, se unirá al equipo en 2017. Contador, que no necesita presentación, ha ganado las tres grandes vueltas, además de otras numerosas victorias y es sin duda uno de los mejores corredores de la etapa de la era moderna", señala el equipo en un comunicado.

Yes, it's true! @albertocontador & @jesushernandez3 will join our team as of 2017! Please join us in wishing them a warm welcome to the team