Récord de la hora sobre una rueda

El Velódromo Antonio Elorza de San Sebastián presenció un nuevo Récord Guinness. 29,94 kilómetros en una hora. La marca por sí sola no dice nada, pero ¿y si el récord se materializó sobre una sola rueda?

Markel Uriarte, natural de Aretxabaleta, fue quien escribió su nombre en el archiconocido libro Guinness de los Récords. El ciclista de 25 años logró superar con holgura el récord de la hora a caballito. La anterior marca la ostentaba un austriaco con 24,2 kilómetros. Uriarte completó los sesenta minutos de los que consta la prueba con 29,94 kilómetros, cinco más que el ciclista centroeuropeo.

«Desde muy joven me ha gustado hacer caballitos con la bici. Al principio se me hacía imposible, pero a base de mucha insistencia he ido aprendiendo hasta conseguir ir a una rueda casi todo el tiempo que quiero», aseguraba Markel a este periódico antes de la prueba.

«Estoy muy contento por haber logrado el nuevo récord. He entrenado duro y es el premio a tanto esfuerzo. Hay que estar muy mentalizado para poder hacer esta marca. He ido mirando fijamente a la línea del suelo para no perder la trayectoria. Una de las cosas más importantes es mantener la concentración, ya que estás dando vueltas durante toda la prueba y un fallo por pequeño que sea puede suponer poner la rueda delantera en el suelo», manifestaba el nuevo recordman.

Uno de los momentos más críticos del récord se produce a mitad de la prueba. «La dificultad se acentúa cuando llevo cerca de treinta minutos sobre la bici. Los brazos y el resto de los músculos empiezan a agarrotarse. En ese momento el cuerpo necesita más tiempo para reaccionar ante cualquier fallo y las posibilidades de apoyar la rueda son mayores».

Uriarte empezó desde muy jóven a montar en bicicleta. Cuando tenía 3 años le regalaron la primera bici con la que aprendió a andar sobre dos ruedas. A los 7 años, suspadres le llevaron a la carrera de trialsín que se hacía en el barrio Udala de Arrasate. En esa primera carrera corrió con las bicis que dejaban los organizadores y le encantó. Desde entonces no ha parado de andar en bici y de competir en diferentes modalidades de bicicleta: trialsín, carretera, mountain bike, descenso, enduro... «Este año me he centrado en correr la EnduroAstur, el Trofeo de los Pirineos, la BigRide y algunas carreras de las Enduro World Series. Estoy muy contento con los resultados obtenidos. He ganado un par de carreras».

El Tourmalet a caballito

El ciclista atxabaltarra ha plasmado sus iniciales en otras gestas que pueden asombrar más que el récord conseguido ayer en el Velódromo de Anoeta. Ha subido el Tourmalet a caballito en 1 hora y 39 minutos en agosto de 2014 y también ha escalado los tres grandes -Gorbea, Anboto y Aizkorri- en 17 horas con bicis de enduro. «Mi próximo reto es hacer el Camino de Santiago a caballito». ¡Suerte Markel!