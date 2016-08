Aranburu: «El nivel que ha habido ha sido muy alto»

Dos corredores guipuzcoanos han participado en el Tour del Porvenir que finalizó el sábado. Alex Aranburu (Murias) lo terminó en el puesto veinticuatro, a 29:24 del ganador, el francés David Gaudu, que correrá la próxima temporada con la Française des Jeux. Alex finalizó quinto y noveno en dos etapas.

El otro guipuzcoano que estuvo en la prueba fue el bergarés Jokin Etxabe (Seguros Bilbao), que terminó en el puesto 37, a 43:49. Jokin fue a última hora a la carrera y no lo ha hecho mal.

Alex Aranburu, que llegó a Francia con 38 días de competición y con su preparación enfocada a esa carrera, habla «de una experiencia bonita, en una carrera en la que había mucho nivel, con etapas muy duras. Muchos de los participantes corren en equipo Continentales Profesionales y alguno incluso en WorldTour. Hasta la contrarreloj, que fue en la cuarta etapa, las etapas fueron muy llanas. No me defendí mal. Trabajamos para ayudar a Cortina que se metió delante unos cuantos días», explica Alex.

Se encontró con la realidad de lo que es el Tour del Porvenir en la cuarta etapa, «que era una contrarreloj de 16 kilómetros. Hasta que quedaban cuatro kilómetros fui más o menos bien. Al final se me hizo larga. Tampoco es que haya hecho muchas cronos y regulé bastante mal. No me salió muy bien. El americano Adrien Costa se salió. Pesa tres o cuatro kilos menos que yo, es muy delgado, y anda como un tiro».

Con la llegada de la montaña se encontró mucho más a gusto: «El primer día de montaña, en una etapa de 90 kilómetros terminé quinto. Se me fue un grupito en un falso llano que había y no les pude cazar. Fue el día que mejor me encontré de toda la prueba. Al día siguiente, en una etapa de 120 kilómetros, había cuatro mil metros de desnivel. También tuvimos mucha humedad. Se me hizo muy duro y terminé en la grupeta. Me daba igual acabar a ocho minutos que a veinticinco, por lo que preferí reservarme para la última etapa».

Después de esa sexta etapa dejó de pensar en hacer una buena general y se centró en intentar hacerlo bien en la jornada final del Tour del Porvenir: «No me recuperé bien de la paliza del día anterior y acabé noveno. La experiencia en cualquier caso ha resultado muy buena». La gente que sigue habitualmente la carrera como Joxean Matxin, que trabaja para el equipo Etixx de ojeador, le dijo que «hacía años que no se veía tanto nivel. El ganador lo hizo muy bien, pero como él había más corredores, o mejores. La diferencia es que se movió muy bien en carrera, sabía dónde atacar, cómo regular. Costa, el americano, es buenísimo y el italiano Ravasi, que terminó segundo, también. El nivel en general ha sido muy alto».

Hay que recordar que Edward Ravasi fue líder y ganó la primera etapa de la Vuelta al Bidasoa, una carrera que le puso en bandeja a su compañero de equipo en el Colpack, Umberto Orsini. Ravasi estaba ya comprometido con el equipo Lampre: «Había un grupo de corredores que ya estaban firmados por grupos profesionales».

Lleva 46 días de competición y le gustaría aprovechar con el equipo Murias el momento de forma que tiene en alguna carrera de final de temporada: «No sé donde voy a correr, pero he terminado bien. Me gustaría poder volver el próximo año al Tour del Porvenir y prepararlo todavía mejor (por edad podría participar en él un año más)».

La conclusión que se ha traído de tierras francesas es que «hay mucha gente con 21 o 22 años que compite ya con profesionales, con kilómetrajes largos y al final eso termina siendo decisivo. Nosotros con el Murias hemos cubierto un calendario bueno y se nota».