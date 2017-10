Baloncesto El IDK visita a ciegas la pista del recién llegado Sant Adriá La entrenadora Muguruza no ha tenido acceso a las imágenes de los partidos de su rival en pretemporada A.V. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 octubre 2017, 08:10

El IDK Gipuzkoa visita hoy (20.30 horas) la pista del Sant Adriá prácticamente a ciegas porque no ha tenido oportunidad de visionar ningún partido de los que ha jugado su rival en pretemporada y tampoco el que ganó en la primera jornada al Gernika por 73-80. Según establece la normativa de la FEB, es obligatorio que cada equipo remita las imágenes de sus partidos, pero en este caso no se sabe porqué no ha sido posible. Azu Muguruza no tiene más información que las estadísticas de los partidos y lo que ha podido recabar en conversación con otras colegas y jugadoras. El scouting no ha podido ser el que le hubiera gustado.

De lo poco que sabe la entrenadora es que el Snatt's FSA, como así se ha bautizado a este recién ascendido, cuenta con una plantilla larga en la que la internacional Belén Arrojo es el faro. En su primer partido anotó 25 puntos, cogió seis rebotes y se fue a una valoración de 25. En ese mismo choque, también hicieron buenos números la jugadora de Mali, Mariam Alo Coulibaly (nueve puntos y diez rebotes en dieciséis minutos) y la estadounidense Andrea Riley (quince puntos en quince minutos). Al margen de la capacidad de estas tres jugadoras, el IDK deberá tener en cuenta que se enfrenta a un equipo en el casi todas aportan y en el que los minutos están muy repartidos. Intensidad, presión en toda la pista y rápidas transiciones es la receta que pretende imponer este equipo de Barcelona.

Para Muguruza, el de esta tarde es un partido «peligroso porque a pesar de ser un equipo debutante en la Liga, no lo parece. Tiene muchas jugadoras con experiencia en la Liga y las nuevas incorporaciones se han adaptado muy bien».

El IDK llega a este partido tras ganar al Cadí La Seu (72-68), en el marco de una primera jornada jugada toda en Madrid. Esa victoria, la forma en la que el equipo se recuperó en el tercer cuarto cuando tuvo un bache, le hace ser optimista. «Lucho por la victoria hasta el final y me gustó», dice.

El equipo se presentará en Barcelona con la plantilla completa aunque Maria Eraunzetamurgil es muy probable que no pueda jugar al no estar recuperada de la lesión en el tobillo que sufrió en el estreno de liga.

El partido podrá seguirse en directo en streaming a través de la página web de la Española.

Cadi LaSeu-Campus, en TDP

Teledeporte ofrecerá a las 21.00 horas el choque entre el Cadi La Seu y el Campus Promete. De la jornada inicial, las locales se vieron envueltas en uno de los mejores encuentros del Open Day en el que cayeron ante el IDK (72-68) con una acertada Kraker, 4/4 en triples (14) y Andrea Vilaró (15 valoración) como mejores jugadoras. Por parte del Campus Promete, que hizo una gran primera parte (33-30) ante el líder Al-Qázeres, intentará alargar sus buenos minutos de la mano de Precious Hall (10), Whitney Knight (10) y Leslie Knight (11). Ariadna Pujol, del Cadi, se lesionó en la jornada inicial.

Completan la jornada los partidos Mann Filter-Lacturale; Gernika-Quesos El Pastor; Nissan Al-Qázares-Perfumerías Avenida; Embutidos Pajariel Bembibre-Uni Ferrol y Estudiantes-Girona.