Vasilije Vucetic: «Vengo a aportar todo lo que pueda al equipo»

El serbio Vasilije Vucetic es la última incorporación del Sammic Iraurgi. El pívot, cedido hasta final de temporada por el Bilbao Basket, con el que ha disputado doce partidos en la Liga Endesa y siete en la Eurocup, llegó la semana pasada a Azpeitia y en su primer partido, ante el poderoso Melilla, guió al equipo a una victoria inesperada (71-64) con la mejor valoración del equipo (15), gracias a sus 18 puntos y 5 rebotes en veinte minutos. Junto al resto de sus compañeros, hoy visita al Tau Castelló (20.45 horas), sexto en la clasificación de la liga LEB Oro, con el objetivo de volver a dar la sorpresa.

- Lleva poco más de una semana en las filas del Sammic Iraurgi. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones?

- La primera impresión del club y del equipo ha sido muy buena. Me he sentido muy bien estos días. Me veo con ganas. Además, ganamos en mi primer partido, ante Melilla, así que me estrené por la puerta grande. Jugamos fuertes, con ganas, y estoy muy contento de haber ayudado al equipo a lograr la novena victoria.

- Ha cambiado de equipo a mitad de temporada. ¿Cómo ha sido el recibimiento?

- Espectacular. La mayoría de mis compañeros son jóvenes y me han recibido muy bien. Me ayudan con todo lo que necesito. Ya conocía a alguno de los jugadores, habíamos coincidido previamente (Zubizarreta también juega en el Sammic cedido por el Bilbao Basket), pero todos son maravillosos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudar.

- ¿Qué le pasó por la cabeza cuando le comunicaron la opción de ir cedido al conjunto azpeitiarra?

- Me pareció una muy buena opción desde el principio. Pensé que sería una buena forma de seguir mejorando y jugar más minutos. Cuanto más juegue, más voy a aprender y a crecer como jugador de baloncesto. Había jugado en varios ocasiones ante el Sammic, el año pasado en LEB Plata, y sabía más o menos cómo funcionaba el club, así que me pareció una buena oportunidad.

- ¿Cuál es su objetivo en esta nueva etapa con el Sammic?

- Crecer y aportar todo lo que pueda al equipo. Lo principal es jugar bien, con fuerza, y ganar todos lo partidos que podamos en lo que resta de temporada para mantenernos en la categoría. Ahora vamos a por el Tau Castelló.