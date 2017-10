Baloncesto Azu Muguruza: «Vamos a por todo lo que se ponga en nuestro camino» Azu Muguruza, durante el entrenamiento del IDK Gipuzkoa, ayer en el Gasca. / MIKEL FRAILE La entrenadora del IDK Gipuzkoa asegura que su equipo está «tranquilo y contento» MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 octubre 2017, 16:52

El IDK Gipuzkoa vive su particular cuento de hadas. Es el mejor comienzo de la Liga del equipo donostiarra, que quiere seguir sumando victorias partido tras partido. Son conscientes de que estar en lo más alto conlleva el riesgo de caer bruscamente, pero las donostiarras no contemplan ese contratiempo, al menos no de momento. Las de Azu Muguruza se muestran «tranquilas, también contentas, porque estos últimos años entre unas cosas y otras no hemos tenido buenos estrenos», explica la entrenadora.

La ilusión se nota en el ambiente: «El equipo ha trabajado muy bien en pretemporada. Ganamos el primer partido contra La Seu y eso marcó un poco el buen inicio».

A la espera de verse las caras con el Mann-Filter en la cuarta jornada, el IDK conoce tanto sus puntos fuertes como los débiles y sigue entrenando para mantenerse invicto en la competición. Muguruza resalta que «la clave está siendo la defensa. El equipo está trabajando muy conjuntado y con muchísimas ganas, con un nivel defensivo muy alto. Hay que tener en cuenta que acabamos de empezar y la pretemporada no ha sido muy larga».

«Todavía tenemos que trabajar para ser ofensivamente más peligrosas»

De todas formas, en una categoría como esta nunca es suficiente. Por eso, «todavía hay que trabajar para se ofensivamente más peligrosas». Parece que la técnico donostiarra tiene claro el punto a mejorar: «No tener ese bajón defensivo en un cuarto del partido».

Las jugadoras del IDK ya saben lo que tienen que entrenar de cara a los próximos encuentros. Su objetivo a corto plazo es seguir esta buena racha con la que han comenzado, pero ¿a qué aspiran las pupilas de Muguruza en esta temporada 2017/2018? «A día de hoy no nos hemos puesto ningún reto. En estos momentos el equipo tiene que asentarse todavía. Nos queda mucho por trabajar y por sacar de este equipo. A partir de ahí ya iremos viendo dónde podemos estar». El equipo «no renuncia a nada. Vamos a ir a por todo lo que se ponga en nuestro camino».

Trabajo en equipo

Uno de los secretos para vencer allá por donde pasen va a ser el buen trabajo en equipo, que las jugadoras se entiendan tanto dentro como fuera de la pista.

Algunas de las integrantes del IDK repiten. Saben lo que es jugar juntas y no tendrán este problema. «Nosotras contamos con un bloque de seis jugadoras. Llevamos varios años, es un grupo ya muy compacto», explica la entrenadora. Pero es verdad que «se depende mucho de las jugadoras nuevas que se incorporan para mantener parte de nuestro estilo de juego y para adaptarnos en parte a ellas también».

Los fichajes de este año Lyndra Weaver, Iva Brkic y Ellen Nystrom ya saben cómo juega el IDK. Parece que lleven tiempo con el equipo. Muguruza destaca la buena adaptación de Weaver -fue la mejor en el último partido contra Quesos el Pastor, donde anotó 17 puntos- y de Brkic. Ambas «son jugadoras más veteranas. Sabíamos que podían tener una adaptación más rápida».

En cuanto a la actuación de Nystrom, una jugadora que se acaba de estrenar en esta categoría, la entrenadora señala que «a pesar de que también se esté adaptando bien, ella todavía tiene mucho que dar. Se le nota que es una jugadora novata».

Concentración en la defensa

El cuento de hadas sigue para el IDK, pero como de sueños no se vive, el equipo tiene ya la vista puesta en el encuentro del domingo, donde se enfrentarán al zaragozano Mann-Filter. Van quintas en la clasificación, con dos partidos ganados y uno perdido. Además de la corta distancia entre ambos equipos, «un partido fuera de casa siempre es muy complicado».

Muguruza es consciente de las posibilidades de sus jugadoras, pero también sabe que su rival «ofensivamente tiene mucho talento. Tendremos que estar muy concentradas en defensa sin cometer muchos errores».

Teniendo las claves del éxito en mente y analizando tanto los puntos fuertes como débiles del rival, el IDK buscará seguir sumando victorias este domingo, y el próximo, y el próximo. El equipo sabe que quiere ganar y no le importan sus rivales. Ni jugar en casa o fuera. Ni con el primero ni con el último de la tabla. Ellas saben a lo que van, «a por todas».