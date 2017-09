Baloncesto El «talento defensivo», seña de identidad del nuevo IDK La plantilla al completo del IDK Gipuzkoa y su entrenadora, al término del entrenamiento de ayer en el José Antonio Gasca. / MIKEL FRAILE Según su entrenadora, el equipo donostiarra llega «un tanto justo» al inicio de liga, que será el domingo (12.30 h.) ante el Cadí La Seu en Madrid RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 27 septiembre 2017, 07:01

La entrenadora del IDK Gipuzkoa, Azu Muguruza, realizó en la tarde de ayer una valoración de cómo se encuentra su equipo a escasos días de la apertura de la competición liguera que será en Madrid, dentro de una novedosa iniciativa por parte de la federación, ante el Cadí La Seu.

La donostiarra confesó que «el equipo llega justo. Hemos acortado de seis a cuatro semanas las pretemporadas, porque no se puede traer antes a la gente, con lo que trabajo real con el equipo es de apenas tres semanas. Si tuviera un equipo que se va renovando año a año, no habría tanto problema pero cuando tienes que incorporar a jugadoras 'rookies', se queda corto».

La campaña pasada el IDK completó un año histórico con la clasificación para disputar el play-off por el título con una recta final de liga regular espectacular. «No creo que lleguemos al nivel de la segunda vuelta de la temporada pasada», advirtió con sinceridad la entrenadora del cuadro guipuzcoano. «Teníamos muchísimo talento y esa segunda vuelta a día de hoy veo difícil repetir».

Con esa declaración de intenciones, sin jugadoras como Ocete, Ferrari, Colhado o Bulgak; el libreto del IDK debe cambiar sobre lo que se verá en la pista. «El talento ofensivo del año pasado era brutal y ahora mismo en este inicio la clave va a ser el talento defensivo, pelear por cada balón y estar muy concentradas durante todo el partido».

Muguruza se marca como objetivo «el primer mes de competición: ver cómo estamos para evaluar nuestro estado y ponernos a tono para las jornadas venideras».

Sobre el inicio de la competición que se llamará 'Open Day' y donde todos los partidos se jugarán entre el sábado y el domingo en Madrid, Muguruza confesó que «toda iniciativa para ser más visible está muy bien, pero lo malo es que salimos el viernes a las cinco de la mañana para jugar el domingo a mediodía y el miércoles que viene jugamos en Barcelona. Va a ser una paliza».

Weaver, de empezar

El juego ofensivo del IDK, según lo visto en los choques de preparación, se va a sustentar en Lyndra Weaver, una jugadora que ha demostrado poder hacer de todo sobre la pista. «Azu me ha pedido hacer un poco de todo. Liderazgo, enseñar a las más jóvenes, anotar, defender, rebotear...», señaló la interior nacida en Washington. Weaver habla muy bien de la plantilla. «Todo el mundo está contento y esperanzado de hacer una buena campaña. El ambiente entre todas es muy bueno y eso es el punto de partida para hacer un buen año». Los resultados en la Euskal Kopa no fueron los esperados, pero ello no frena la puesta a punto del IDK. «Cada día aprendemos una lección. Lo que pasó el fin de semana nos va a servir para el futuro».