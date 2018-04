Baloncesto El sufrimiento da su premio al Sammic y sale del descenso Salazar penetra a canasta ante Fontet. / I. SÁNCHEZ Los pupilos de Encinas disputan un muy igualado partido ante Huesca, a quien ganan en el tiempo extra (76-73) MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 9 abril 2018, 07:56

El Sammic Iraurgi dio un paso de gigante en su lucha por la salvación. El polideportivo de Azkoitia vibró ayer con los pupilos de Lolo Encinas, que remontaron un partido esencial para su permanencia en LEB Oro. Vencieron 76-73 al Levitec Huesca en el tiempo extra. Comenzaron por delante en el marcador -15-12 en el final del primer cuarto-, pero las complicaciones a la hora de ver aro y de que el balón circulara hicieron que el Huesca tomara la delantera en el luminoso. Al Sammic se le encogió la muñeca en el segundo acto donde estuvo seis minutos sin anotar y lo hizo tras un rebote ofensivo de la mano de Salazar (17-20), quien jugó una muy buena primera mitad.

Era un partido cerrado, entre dos equipos que se juegan el descenso, en el que los pequeños detalles iban a marcar la diferencia. Y así sucedió. Los balones perdidos no dejaron al Sammic jugar cómodo durante todo el encuentro, pero logró rehacerse en el segundo tiempo. Poco a poco los locales se vinieron arriba. ¡Y de qué manera! Serrano, que anotó 25 puntos, fue uno de los pilares del equipo a lo que añadió trece rebotes. La vuelta tras el paso por los vestuarios no fue sencilla. El Huesca abrió una brecha en el luminoso en el tercer periodo. Un parcial de 0-7 para el equipo rival puso el 31-42 en el marcador. Al Sammic le costaba generar tiros, pero con una buena defensa y un triple de Bulic a un minuto del final de este cuarto, los de Encinas se acercaban a los verdes (42-49). El Iraurgi llegó al final de este parido con un parcial de 7-0, que le sirvió para recuperar la confianza (44-49).

76 Sammic Serrano (25), Zubizarreta (5), De Ciman (12), Salazar (4), Galarreta (5), Maiza (2), Guridi (0), Portalez (3), Bulic (19), Evans (1). 73 Huesca Rodríguez (17), Motos (13), Durham (16), Fernández (0), Pérez (6), Sans (5);Marzo (0), Van Wijk (5), Fontent (0), Adekoya (11). Marcador 15-12, 25-28 (descanso) 44-49, 64-64. Prórroga: 76-73. Árbitro Ángel de Lucas de Lucas y David Sánchez Benito. Incidencias Partido de la jornada 31 jugado en el polideportivo de Azkoitia.

Empate y prórroga

Duros en defensa y con buenas acciones de contraataque. Así se recompusieron los de Encinas. Apretaron en el último cuarto, hasta el punto de que el rival no se sintiera cómodo en la pista. El partido se puso de infarto. La afición saltaba de sus asientos. Y no era para menos. Mirza Bulic empató el partido que se fue a la prórroga. En el tiempo extra, el Sammic cogió ventaja de seguridad, 75-70 (min. 43) y gracias a su defensa, no dio opciones al Huesca. De Ciman con un dos más uno y un triple de Bulic desataron la euforia de los seguidores azkoitiarras y dos tiros libres de Serrano y uno de Evans, cerraron el choque. Con este triunfo, los de Encinas meten al Huesca en puestos de descenso y los azpeitiarras salen del pozo y empatan a victorias con Clavijo, Palma y Lleida. Quedan tres jornadas apasionantes donde el Sammic se jugará la permanencia. Breogán, Clavijo y Arabaerri serán los rivales.