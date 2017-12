Baloncesto El IDK sigue sin ganar tras el parón liguero Sara Iparragirre penetra a canasta defendida por Anna Gómez. / IGNACIO PÉREZ Las de Azu Muguruza pierden ante un fuerte Gernika que domina en Maloste MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 3 diciembre 2017, 10:10

Parece que el parón por selecciones de hace tres jornadas ha hecho mella en el IDK Gipuzkoa. Con la de ayer, el conjunto donostiarra encaja tres derrotas desde entonces, es decir, ha perdido los tres últimos partidos de la liga. El último, el derbi contra el Lointek Gernika Bizkaia (76-55). Este era el primer choque que las de Azu Muguruza jugaban sin su capitana Iulene Olabarria, que se lesionó el pasado fin de semana ante el Araski y será operada de la rodilla mañana.

Puede que la ausencia de Olabarria influyera en el resultado contra las vizcaínas. Sea como fuere, el Lointek Gernika jugó cómodo en casa y puso las cosas difíciles a las visitantes desde el primer momento. Las de Jose Mario López se adelantaron en el marcador nada más comenzar el choque con el 3-2 de Gómez y no dejaron que el IDK cogiera ventaja en ningún momento. Su fuerte defensa y su acertado tiro exterior dificultaron el juego de las donostiarras, a quienes les costó seguir el ritmo en alguna ocasión. Solo en el primer cuarto, las locales se marcaron un parcial de 5-0 y otro de 6-0, llegando al final de este con el 19-13 en el marcador.

El IDK aún podía competir, pero no hubo manera de adelantarse al Gernika. A menos de cuatro minutos del descanso, una canasta de dos y un triple de Erauncetamurgil ponía diez puntos de distancia entre ambos equipos (30-20). Alleyne siguió sumando y en el descanso el marcador señalaba 32-23.

76 LOINTEK GERNIKA Gómez (4), Díez (3), Gastaminza (3), Molina-Prados (2), Pina (15), Lázaro (0), Bas (11), Alston (23), Caldwell (15) Ariztimuño (0). 55 IDK GIPUZKOA Weaver (15), Iparragirre (3), Erauncetamurgil (7), Sarr (6), González (1), Aduriz (2), Nystrom (0), Alleyne (13), Brkic (8). Parciales: 19-13, 32-23 (descanso) 50-38, 76-55. Árbitros: Adrián Iglesias Ambrosio y José Javier Marqueta Gracia. Movistar Estudiantes-Sant Adriá 69-77 Mann-Filter-Perfumerías Avenida 39-64 Ferrol-Extremadura IDK Gipuzkoa Bembibre-Quesos El Pastor 81-66 Gernika- Girona-Cadi La Seu 19.00 Clasificación

En la segunda mitad las locales no cedieron y las donostiarras tuvieron problemas para anotar. El acertado tiro exterior de las vizcaínas puso las cosas aún más difíciles a las de Azu Muguruza. Sarr colocó el 37-25 a menos de ocho minutos del final del tercer cuarto, pero para cuando quedaban solo dos minutos, el marcador ya estaba 49-32. Fue Aduriz la que metió ese último tiro. El penúltimo parcial lo cerró una canasta de Iparragirre (50-38).

Los puntos subían con cuentagotas para el IDK Gipuzkoa. Dos triples seguidos al comienzo del último cuarto ampliaron a veinte la ventaja para las locales. A siete minutos del final, el conjunto de Bizkaia se hizo con un parcial de 8-0. Las cosas estaban crudas para las donostiarras, que a pesar de intentarlo no lograron llevarse el derbi a casa. El Lointek no cedió y a menos de dos minutos para la bocina final volvieron a ponerse veinte puntos por encima (73-53). Los lanzamientos exteriores de las donostiarras no entraban en el aro y no pudieron reengancharse al partido, que finalizó 76-55. El próximo sábado el IDK Gipuzkoa viaja a Salamanca para medirse al intratable Perfumerías Avenida (18.00 horas), actual líder de la competición.