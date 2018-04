Euroliga Vuelve Sergio Llull Sergio Llull, la pasada temporada con el Real Madrid. / ABC Ocho meses y medio después de su grave lesión de rodilla, el escolta balear reaparecerá este miércoles contra el Panathinaikos AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 23 abril 2018, 17:57

Ocho meses y medio después de la grave lesión de rodilla que sufrió con la selección española, el pasado 9 de agosto, Sergio Llull reaparecerá este miércoles con el Real Madrid, en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, contra el Panathinaikos. El escenario elegido para el regreso del escolta balear será el WiZink Center de la capital, donde a partir de las 18:45 horas el Real Madrid recibirá al equipo griego obligado a poner el 2-1 en el cruce, para mantener el factor cancha y reforzar sus opciones de clasificación para la Final Four de Belgrado. Después de ser operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y de una dura rehabilitación que ha ido narrando en las redes sociales a través de mensajes, fotografías y vídeos, Llull ha consultado con los especialistas y consensuado con el cuerpo técnico del Real Madrid su vuelta a las canchas en uno de los encuentros más decisivos de la temporada, según adelantó 'Onda Cero'.

«Una hipotética Final Four no me la pierdo seguro. Para eso queda poco más de un mes (entre el 18 y el 20 de mayo). Pero hay que ir poco a poco, paso a paso. Tampoco sería bueno para el equipo que me precipitara e intentara volver antes», aseguró recientemente Llull, quien ha adelantado su reaparición dada la trascendencia del duelo de la Euroliga, en el que se espera que el menorquín dispute sus primeros minutos desde el pasado año. A expensas del entrenamiento de este martes, Llull ya está preparado para pistar de nuevo la cancha en partido oficial tras una larga recuperación, apoyado en el preparador físico del Real Madrid, Juan Trapero, y en el equipo de fisioterapeutas del club blanco.

Cuando fue operado al día siguiente de romperse en Tenerife a los cinco minutos del amistoso de España y Bélgica, se pronosticaron al menos seis meses de baja, con lo que se podía dar por segura su ausencia en la Copa del Rey de Las Palmas, donde el Real Madrid fue destronado por el Barça el 18 de febrero. Sin prisas por reaparecer hasta completar su rehabilitación, sus miras estaban puestas entonces en una posible Final Four y en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa que comenzará a finales de mayo. Sin embargo, otra inoportuna lesión, la del argentino Facundo Campazzo, que ha dejado la dirección casi exclusivamente en manos de Luka Doncic, ya que el cuestionado Chasson Randle es ahora una rémora para el aspirante a la corona europea, ha provocado que Llull, que comenzó a correr en enero, haya decidido reincorporarse ya al equipo.

Si bien estará muy por debajo de su rendimiento físico y seguramente jugará con cierto miedo por lo que le ocurrió en Tenerife y que también le dejó fuera del Eurobasket, para el Real Madrid su vuelta supondrá ahora, sobre todo, un espaldarazo psicológico, dado el carisma y capacidad de liderato del balear en el vestuario blanco. «¡Equipo! Esa siempre ha sido la clave. El jugar juntos, ayudándonos y dejándonos el alma durante todo el partido. ¡A por ellos!», escribió Llull el pasado jueves, horas antes de que el Madrid sacase una vez más a relucir su orgullo y empatase la serie en Atenas, donde fue arrollado en el primer choque que comenzó con un 20-0 para los helenos. «¡1-1! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Gran trabajo equipo! ¡Enormes!», destacó Llull tras el triunfo en la capital griega liderado por Felipe Reyes y Jaycee Carroll.

«Como siempre, la afición será nuestro sexto hombre. Además, en estos partidos se crecen. Y esperemos que el miércoles el pabellón esté lleno a pesar de los problemas de horarios que ha habido (el Real Madrid de fútbol jugará contra el Bayern en Múnich a las 20:45, por lo que el Madrid-Panathinaikos debió adelantarse a dos horas antes), pero confiamos en nuestros aficionados, que llenarán el WiZink Center, nos apoyarán y nos darán esa fuerza que necesitamos para ganar este tipo de partidos tan duros», reclamó este lunes Felipe Reyes. «La gente está con ganas, motivada y esperando que llegue el miércoles para hacer un buen partido y poder dedicar una victoria a nuestra afición. La clave está en que el equipo salga motivado y concentrado desde el principio. En los dos partidos se ha demostrado que el que ha salido mejor se ha llevado el triunfo», apuntó el capitán en Real Madrid TV.