Baloncesto El Sammic Iraurgi se complica la permanencia Deja pasar una buena oportunidad ante el Barça y se juega muchas opciones de seguir en la LEB Oro el sábado en la pista del Iberostar Palma MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 marzo 2018, 07:06

El Sammic Iraurgi perdió la primera final de la temporada ante Barcelona Lassa (66-86). Ambos equipos luchan por la permanencia por lo que una victoria se antojaba fundamental, pero no pudo ser. El Sammic, a falta de cinco jornadas para acabar la liga regular, es el farolillo rojo con nueve victorias, una menos que el propio Barcelona, el Iberostar Palma y el Clavijo. Bajan los dos últimos clasificados.

66 Sammic 86 Barcelona Sammic: Serrano (6), Zubizarreta (11), De Ciman (17), Salazar (2), Galarreta (10), Vucetic (2), Maiza (9), Portalez (2), Bulic (7), Evans (2). Barcelona: Figueras (7), García (12), Font (7), Martínez (16), Dedovic (0), Kurucs (23), Diagne (5), Aza (0), Herun (16). Parciales: 19-23, 32-46 (descanso) 44-67,66 - 86 Árbitro: Alberto Baena y Alejandro López.

El Sammic tuvo problemas bajo los aros y además perdieron muchos balones durante la primera mitad del partido (once). Nunca terminaron de estar cómodos. Pese a ello, llegaron con una baja diferencia en el marcador al final del primer cuarto (19-23).

En el segundo periodo el Barcelona siguió fuerte, pero el Sammic no terminaba de arrancar. Atrás no estaba fino y seguía perdiendo balones, su ataque no era nada fluido así que ganar empezaba a ser una tarea complicada. Ante este panorama tan negro, cualquier opción pasaba por llegar a la mitad del partido con una diferencia inferior a los diez puntos. No pudo ser. El Iraurgi estuvo más de tres minutos sin anotar y el choque se empinó todavía más. Al descanso la diferencia era de catorce puntos (32-46).

El Sammic necesitaba cambiar el ritmo de partido y tenía que ser más sólido en defensa. Y por un momento dio la sensación de poder variar el rumbo. Un parcial 6-2 acortó la desventaja a diez puntos (38-48), pero el Barcelona, dirigido por el veterano Alfred Julbe, no dejó que fuera a más. Por si fuera poco, el Sammic, precipitado, volvía a cometer los errores, así que al acabar el tercer cuarto el partido estaba prácticamente senteciado. El Sammic perdía de 23 puntos ante su público (44-67). Ver para creer. Kurucs se fue a los 23 puntos y Herun hizo 16 puntos y 15 rebotes. En el Sammic, Joe De Ciman fue el más acercado con 17 puntos, aunque no sirvieron de nada.

Lo que vino después fue un toma y daca, un intercambio de puntos que no fue a ningún sitio, porque el Sammic tenía el partido perdido y el Barcelona lo tenía ganado.

«Nos hemos venido abajo»

Tras el encuentro, Encinas reconoció que «el Barça ha sido mejor en todo. Sobre todo, nos han dominado en el uno contra uno. En cuanto han cogido una distancia el equipo se ha venido abajo moralmente. Hemos tenido un porcentaje horroroso en tiro de dos con gente que es capaz de crear».

Ahora, el Sammic debe poner la vista en las dos próximas finales: ante Iberostar Palma y Clavijo, también rivales directos por la permanencia. Contra los primeros se medirá en la próxima jornada, el sábado a las 20.00 horas en Mallorca. En el partido en Azpeitia los de Encinas vencieron 70-62. Entre otras cosas, los baleares se presentan con un nuevo entrenador: Félix Jacinto Alonso. Tras medirse a Huesca y Breogán, otro de los partidos importantes será frente a Clavijo el 20 de abril.