Baloncesto El Sammic no se encuentra ante el Palencia Los de Lolo Encinas sufren ante un muy acertado conjunto rival, que domina en el luminoso desde el principio hasta el fin MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 19 marzo 2018, 08:53

Era un partido complicado, ante el Chocolates Trapa Palencia, que lucha por los playoffs. Y no pudo ser (69-86). El conjunto palentino, con la baja de su capitán, el guipuzcoano Urko Otegui, dominó tanto en el marcador como en la cancha durante los cuarenta minutos y los locales no lograron seguir el ritmo de juego. No se encontraban.

Los de Alejandro Alfonso Martínez saltaron a la pista fuertes desde el primer instante. Inauguraron el choque con un parcial de +8 a su favor. El Sammic necesitaba de sus jugadores exteriores que, a pesar de no haber estado mal, el tiro del Palencia desde la línea de tres era mayor (encestaron ocho lanzamientos de once). Estuvo muy acertado desde el triple.

Los de Lolo Encinas, por su parte, tuvieron diversos problemas debajo del aro debido a una gran defensa cerrada de los palentinos. El primer cuarto finalizó con los visitantes con ocho puntos por arriba (15-23).

El Palencia fue superior también el resto del partido. El segundo periodo transcurrió de manera parecida, con poco acierto a la hora de encestar. Tras llegar 30-48 al descanso, los locales salieron con ganas de reengancharse al partido, pero no pudieron.

69 Sammic 86 Palencia Sammic Iraurgi: Serrano (4), Zubizarreta (0), De Ciman (0), Salazar (4), Galarreta (6), Vucetic (6), Maiza (2), Guridi (0), Portalez (2), Bulic (5), Evans (6). Chocolates Trapa Palencia: Perssley (2), Miso (8), Pino (3), Garrido (12), Ruffin (3), Cvetinovic (5), Busma (8), Campara (6), Toledo (0), Grimau (4). Parciales: 15-23, 30-48 (descanso) 48-69, 69-86. Árbitros: José Antonio Pagan y Juan Gabriel Carpallo.

El rival que tenían en frente quería ganar para tener más cerca los playoffs y no dejó al Sammic respirar tranquilo.

Los jugadores del Palencia fueron los protagonistas en todo momento. Con un enorme acierto y una gran calidad. Así las cosas, el Sammic se quedó sin su décima victoria y, lo que es peor aún, en puestos de descenso (penúltimos), al terminar el partido 69-86.

«Tenemos que pelear»

Después del partido, Lolo Encinas comentó que «para el que la vea, la liga se está poniendo bonita. Para el que la juega, en cambio, es dura. En estas últimas jornadas Sammic se va a jugar el descenso, dependemos de nosotros mismos». Ahora «lo que viene va a ser chulo. Vamos a ver si Sammic se merece seguir en Leb ORO. No nos queda otra que pelear».

Esta semana es complicada para el conjunto azpeitiarra. Tras el partido de ayer, el miércoles se miden al Manresa (20.30 horas) y el domingo que viene reciben al Barcelona Lassa (18.00 horas). Aún hay liga por delante, pero el Sammic tiene que luchar para mantenerse en la categoría.