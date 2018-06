Baloncesto Brizuela: «Es un premio para mí estar en la lista, no me lo esperaba» Darío Brizuela. El donostiarra Brizuela vuelve a entrar en la lista para las ventanas FIBA y admite que «estará muy difícil entrar por el nivel que hay en la selección» RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 13 junio 2018, 08:18

El donostiarra Darío Brizuela ha sido incluido en la lista de 24 jugadores que facilitó ayer el seleccionador Sergio Scariolo para la disputa de los partidos correspondientes a las ventanas FIBA. El combinado español se medirá a Eslovenia en Ljubliana el jueves 28 y a Bielorrusia el domingo 1 de julio en Málaga.

«Estoy muy contento. La verdad es que no me lo esperaba», reconoce a DV el jugador del Movistar Estudiantes. El exterior cuenta que «no me lo esperaba en febrero y ahora menos todavía porque en la lista hay varios jugadores de Euroliga. Está también Juancho Hernangómez que llega de la NBA y la verdad es que no me lo esperaba».

La llamada le coge a Brizuela en plenos entrenamientos de post temporada, una práctica habitual en la ACB, como por ejemplo ha realizado el Delteco Gipuzkoa Basket este año. «Sí, efectivamente, estoy entrenando en Granada con gente de confianza y lo estaba haciendo para preparar la temporada que viene, así que la llamada me ha venido francamente bien porque ahora voy a ponerme a punto para las ventanas».

Los 24 jugadores han sido citados para concentrarse el 24 de junio en Madrid y al ser los partidos en periodo sin competición liguera, las mayores novedades en la lista de Scariolo son los jugadores de equipos que han jugador la Euroliga este año. Caso de Alberto Abalde o Vives en el Valencia Basket, el exGBC Dani Díez o Alberto Díaz en el Unicaja de Málaga. Los nombres que más llaman la atención son los de Sergio Rodríguez y Víctor Claver, únicos que acumulan más de cien internacionalidades.

«Estoy muy contento porque es un premio para mí. Es obvio que va a ser muy complicado entrar en la lista de doce para poder jugar los partidos. Pero poder estar ahí y entrenar con jugadores del nivel de Sergio Rodríguez por ejemplo ó Víctor Claver, para mí es una gozada».

Sus inicios en el Easo

Por trayectoria y números, Brizuela se ha convertido en el jugador del territorio con más peso en la ACB, aunque bien es cierto que el GBC ha sido un pequeño vivero de debutantes esta pasada temporada. El escolta ha promediado ene l Estudiantes casi ocho puntos en los 19 minutos que ha disputado. «Es un orgullo para mí y lo que quiera es que lo que vengan me superen», dice en referencia a su papel de guipuzcoano con peso en la Liga. El donostiarra empezó en el Easo Saski Baloia y bien joven le llegó la oportunidad de enrolarse en el Estudiantes aunque tenía una oferta encima de la mesa del GBC.

Brizuela sabe que muchos de los jóvenes que empiezan a dar sus primeros pasos en el deporte de la canasta pueden fijarse en él y relata lo duro que es llegar a la élite. «Cuando jugaba a baloncesto en Donostia para mí era un imposible llegar a la ACB y me he dejado el culo en esto, he sacrificado un montón de cosas y el ejemplo es que es posible. Me gustaría que los que vienen por abajo, los que juegan en el Easo o en otros clubes si quieren y tienen ganas de sacrificarse, pueden llegar », dice.

El último tercio liguero del escolta donostiarra ha sido espectacular con más de doce puntos de media por partido lo que le ha valido para aumentar sus minutos sobre la pista. «Estuvo bien el final de Liga. Salvamos la plaza para entrar en la FIBA Champions que es importante, pero el grupo no estaba satisfecho», reconoce el jugador del estudiantes a quien le quedan dos años más de contrato con el club del Ramiro. Brizuela siempre ha sido un anhelo para el GBC, pero deberá esperar.