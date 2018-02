Baloncesto «Es un orgullo representar al baloncesto guipuzcoano» Darío Brizuela. / ACBPHOTO El donostiarra Darío Brizuela entra en la lista de la selección absoluta de Scariolo para medirse a Bielorrusia y Montenegro RAÚL MELERO Sábado, 17 febrero 2018, 09:20

El jugador donostiarra del Movistar Estudiantes Darío Brizuela ha sido llamado por Sergio Scariolo para componer la lista de 16 seleccionados que deberán jugar los dos partidos de clasificación para el Eurobasket de 2019. El primero de ellos será el próximo viernes ante Bielorrusia en Minsk y el siguiente el lunes 26 ante Montenegro en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

«No me lo esperaba. Supone un paso más en mi carrera», certifica este escolta de 1,88 de estatura y 23 años de edad. «Estoy muy contento y satisfecho». No es para menos porque hay que remontarse muchos años para encontrar a un guipuzcoano en la selección absoluta. El almanaque recuerda que José Luis Galilea fue el anterior, sucesor en esa lista de los míticos Santi Zabaleta, olímpico en México 68, y Moncho Monsalve.

«Estas cosas llegan y no hay que pensar la edad que tienes. Hay que seguir trabajando, sin agobiarse si no hubiera llegado», declara Brizuela quien no estará solo en la concentración de la selección ya que conoce a mucha gente. «Edgar Vicedo y Víctor Arteaga, que son compañeros de equipo. También está Sebas Saiz, del Burgos, que es muy amigo mío, y Jaime Fernández, ahora en el Andorra pero que fue compañero en el Estudiantes. Es cierto que es mi primera llamada pero conozco a la mitad del equipo».

La noticia no le cogió este viernes por sorpresa porque «lo sabía desde el martes pero no se iba a dar la oficialidad hasta hoy (por el viernes)». En cuanto se supo la convocatoria el teléfono del donostiarra no cesó de sonar. «Sí, toda la mañana ha sido bastante movida entre llamadas y whatsapps», reconoce.

MVP en catorce partidos

Brizuela lleva 88 partidos en la máxima categoría y guarda especial recuerdo de uno disputado en Tenerife hace tres temporadas, donde fue proclamado MVP de la jornada gracias a sus 25 puntos y 33 de valoración con media docena de triples sin fallo. El escolta, en una cuarta jornada liguera, convirtió 2 de 3 en tiros de dos, los mencionados 6 de 6 en triples y 3 de 4 desde la línea de personal. Además, fue el encargado de meter los últimos ocho puntos de su equipo que confirmaron la victoria de los madrileños en Tenerife. Aquel fue su decimocuarto partido en la ACB. Toda una premonición.

El amaratarra a punto estuvo de formar parte del Gipuzkoa Basket, pero el Estudiantes se adelantó y convenció a Brizuela para formar parte del equipo estudiantil después de que fuera la joya de la prolífica cantera del Easo Saski Baloia. Los que sí aceptaron la llamada del club donostiarra fueron Mikel Motos y Julen Olaizola, grandes amigos del escolta. «Es un orgullo representar al baloncesto guipuzcoano y donostiarra», asegura Brizuela sobre su llamada para la selección. Además no se queda ahí porque tiene muy frescas las horas de entrenamientos en el Easo y todo lo que aprendió en sus primeros pasos en el deporte de la canasta. «Creo que puede servir de ejemplo para los más jóvenes, que con esfuerzo, trabajo y esa pequeña dosis de suerte se pueden conseguir cosas importantes».

Y quienes pueden tatuarse a fuego los consejos de Brizuela son precisamente los chavales que han tomado parte en la Minicopa de Gran Canaria y que el viernes tuvieron dos durísimos partidos. En el primero, ante el Tenerife, el Gipuzkoa Basket perdió de forma clara (72-30). Mejor les fueron las cosas ante el Real Madrid en su último partido de este torneo donde cayeron por 56-77. Para los chicos de Yon González ya era un éxito haberse clasificado y han comprobado en primera persona lo que supone la competición a primerísimo nivel.