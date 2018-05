NBA Los mejores contra el mejor Lebron James, durante un entrenamiento. / REUTERS Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers se enfrentan por cuarta temporada consecutiva en la final IÑIGO PUERTA Jueves, 31 mayo 2018, 08:15

Esta noche (3.00h Movistar+) chocan dos mundos opuestos cuyos caminos vitales tienen como punto de partida Akron (Ohio), una ciudad de menos de 200.00 habitantes que vio nacer a dos astros del baloncesto. En 1984 nace Lebron James, hijo de Gloria, quien con 16 años alumbra al 'Elegido' y durante largos inviernos lucha para mantener a su hijo sin ayuda de su padre biológico, conviertiéndose en una familia nómada entre los suburbios de la ciudad.

LeBron destacaba en el deporte, su refugio personal, pero descuidaba su formación. Su entrenador en la escuela, Frankie Walker, fue una figura vital. Le acogió en su casa junto a sus tres hijos y se estabilizó. Le enseñó. Prosperó. Su descomunal genética y coordinación le hicieron destacar sobremanera. Ya en el instituto era una celebridad. No pisó la Universidad. Entró en la NBA con la figura de Michael Jordan en mente y con la firma de un contrato de 90 millones de dólares con la marca Nike.

Cuatro años más tarde nació Stephen Curry. Hijo de un jugador que militó 16 temporadas en la NBA. Dell Curry era conocido por su prodigiosa muñeca. Una puntería reconstruida a los nueve años. Zurdo de nacimiento, al romperse un brazo pasó a practicar con la diestra. Un tirador reconocido que se llevó el galardón de mejor sexto hombre. Cuando Stephen vio la luz, aún se hacía un hueco en la Liga. Akron fue una parada en el camino para una infancia también nómada, aunque esta vez acomodada y pegada a los banquillos en los que habitaba su padre. Veía de cerca a leyendas de la NBA.

Explotó en la Universidad y desembarcó en los Warriors donde primero sorprendió, luego superó graves lesiones de tobillo y progresó en su tiro hasta abrir caminos inexplorados. Lideró a una generación para engranar la excelencia como equipo. En 2011 llegó Klay Thompson vía draft. En 2012 eligieron primero a Harrison Barnes y en segunda ronda a Draymond Green.

En esa temporada liderada junto a David Lee asentaron las bases de la hermandad y el trabajo en pista. Curry batió el récord de triples de la NBA con 272 dianas. Abría la pista hasta los 9 metros. Comenzaron los resultados en Liga Regular, batieron records y escalaron en playoffs hasta ser campeones. La adhesión de Kevin Durant les llevó a una cuarta dimensión. Steve Kerr heredó y mejoró un proyecto que vuelve a las finales para escribir la historia del mejor equipo del siglo XXI.

Al otro lado del ring resopla LeBron. Inició su carrera de novato en los Cavs de su Ohio natal, jugando como base. Tras dos años sin playoffs y un otro frenado por los Pistons, en 2007 alcanzó sus primeras finales de la NBA que perdió 4-0 ante San Antonio Spurs. La obsesión de los Cavs fue siempre rearmar una plantilla en torno a su Dios. En 2008, los Celtics campeones le frenaron. En 2009, los Orlando Magic le apearon de la final. Se fue derrotado y sin felicitar a los ganadores. Su rabia interna se lo impidió. En 2010, otra vez los Celtics se interpusieron en su carrera hacia el anillo. Dijo basta y se mudó a Miami para ganar.

Los Miami Heat crearon el primer equipo de laboratorio con LeBron, Dwayne Wadey Chris Bosh en el mismo quinteto. La primera decepción fue perder la final contra los Dallas Maverics. Luego llegaron los títulos. Se quitó la espina. Una vez agotada la etapa, en 2014 decidió volver a sus orígenes para hacer campeón a Cleveland. La franquicia le rodeó de escuderos de calidad y veteranos en busca de posibilidades para conseguir un anillo. Cada plantilla en la que cae es automáticamente contendiente al título. Es su octava final consecutiva. Ahora, cada vez que mira a la otra Conferencia, están los Warriors.

Esta temporada, los caminos hacia el anillo se han enredado. LeBron tuvo que dejar marchar a Kyrie Irving y construyeron un nuevo armazón. No funcionaba. A mitad de temporada, otro cambio radical. Nuevas caras, vuelta a ensamblar piezas. Llegados a playoffs, nada salía como era deseable. Solo LeBron, tirando del carro. Ha dominado la Conferencia Este. Más débil, cierto. Aún así ha remontado un 2-0 contra los Celtics y sus números asustan. Anota o produce el 55% de los puntos de su equipo. Es el mejor. A su lado, José Manuel Calderón tiene la una oportunidad de conseguir un anillo. Sería el segundo español en lograrlo.

Enfrente están los mejores. En el Oeste, los Warriors no entraron en playoffs con la seguridad de años atrás. Curry se recuperaba de una lesión. Los mermados Spurs no fueron la oposición esperada. El equipo no carburaba. Signos de agotamiento. Los Pelicans les pusieron en aprietos y en las finales, Houston les tuvieron contra las cuerdas. Iguodala se lesionó y cuando todo pintaba mal, CHris Paul cayó en los Rockets. Un tercer cuarto de fábula en Houston recordó cual es el mejor equipo del mundo.