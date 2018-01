Baloncesto | NBA LeBron no frena la caída de los Cavs James saluda al público tras llegar a los 30.000 puntos. / AFP 'King' James entra en el club de los siete máximos anotadores de la historia mientras Cleveland se hunde IÑIGO PUERTA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 enero 2018, 07:32

Al término del primer cuarto del partido contra los Spurs, una suspensión majestuosa sobre Danny Green encumbró a LeBron James en San Antonio. La ovación del público rival, junto a los abrazos de sus compañeros, emocionaron a una leyenda en activo que devolvió gestos de agradecimiento a la grada. El séptimo jugador en traspasar la barrera de los 30.000 puntos y el más joven en lograrlo. Desde que debutara en la NBA con 18 años, promedia más de 27 puntos por encuentro y no está todavía en el ocaso de su carrera. Hay LeBron para rato. Aún así, su trascendencia en el partido (28p/9r/7a) no fue la suficiente para evitar la derrota (114-102). La racha negativa de los Cavs se alarga, con diez derrotas en los últimos 15 partidos. El contendiente al título sigue sembrando dudas.

El comienzo de temporada no fue el deseado, ya sin Kyrie Irving, mientras Isaiah Thomas llegaba lesionado y Derrick Rose se rompía tras los primeros partidos. Calderón tuvo que asumir responsabilidades en el puesto de base y aún hoy es una posición cuestionada. Los Cavs no descartan moverse en el mercado y los rumores apuntan a George Hill (Sacramento Kings), con la intención de incorporar un perfil defensivo que ayude a frenar la sangría de puntos que reciben los de Ohio. Iman Shumpert, Channing Frye y alguna ronda de draft podrían ser la moneda de cambio. La implicación de la plantilla está bajo sospecha. Kevin Love ha declarado: «el problema es de todos nosotros» y el 'coach' Tyronn Lue ha avanzado: «voy a hacer un cambio». Su defensa es la segunda peor de la NBA y están a punto de ceder la tercera plaza del Este. Si no atajan el declive, los cruces de playoffs podrían complicar las aspiraciones al título. Un horizonte así sería fatal para Cleveland y James podría plantearse buscar acomodo en otra franquicia en el futuro.

Los datos 30.000 puntos 'King' James es el jugador más joven en alcanzar esta cifra en la NBA con 33 años y 24 días Máximos anotadores de la historia : Kareem Abdul-Jabbar (38.387) Karl Malone (36.928) Kobe Bryant (33.643) Michael Jordan (32.292) Wilt Chamberlain (31.419) Dirk Nowitzki (30.808)

Los Lakers ganan el clásico

El equipo más en forma del Este sigue siendo Boston Celtics, a pesar de haber cosechado cuatro derrotas consecutivas. La última en Los Ángeles (108-107) ante su rival de toda la vida, los Lakers. Un trepidante último cuarto encumbró a Kyle Kuzma (28p) como uno de los favoritos para novato del año. Se llevó el duelo personal ante el rookie de los Celtics Jayson Tatum y se enzarzó en un duelo anotador con Kyrie Irving en los últimos minutos. El duelo entre las dos franquicias más laureadas de la NBA vuelve con caras nuevas y mucho talento joven en progresión.

En el Oeste nadie discute el dominio de Golden State Warriors, cuyo engranaje no se resiente ante bajas o egos. En la victoria ante los Knicks (123-112), Curry se fue hasta los 32 puntos y Kevin Durant firmó 14 asistencias. Houston Rockets, segunda potencia actual, ya ha recuperado al máximo anotador de la NBA, James Harden. La maquinaria comienza a funcionar a pleno rendimiento, con la batuta de Chris Paul integrada en un sistema anotador que se nutre desde el triple.