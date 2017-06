El Draft de la estrategia

Esta madrugada (1.00h Movistar+) las franquicias NBA seleccionarán a las mejores promesas del baloncesto mundial en una gala que se prevé movida por la calidad de los jugadores a elegir. El número uno será con casi toda seguridad para Markelle Fultz, el base de la universidad de Washington. Su impacto estadístico en la NCCA (23,2p/5,7r/5,9a) le ha valido el vaticinio unánime como futura estrella de la liga. No así en el casillero de victorias de su equipo. Se trata de un base anotador con impresionantes cualidades físicas.

A pesar de su tremendo cartel, según adelantaron varios ‘gurús’ de la NBA (Stein y Woj), el equipo que posee el boleto ganador, Boston Celtics, le elegirá para traspasarlo automáticamente a Philadelphia 76ers. Los Celtics han considerado que su posición de base está sobradamente cubierta, por lo que perseguirán otro perfil. En el traspaso los 76ers les darán su pick Nº3 y una futura primera ronda del draft protegida del 2 al 5 (Los Angeles Lakers). Si la elección estuviese fuera de este rango, los Celtics adquirirían la primera ronda del Draft del 2019 de Sacramento Kings sin restricción alguna.

draft nba 2017 los favoritos Markelle Fultz, Josh Jackson y Jason Tatum, las grandes apuestas para ocupar los primeros lugrares del Draft

Los Boston Celtics (Nº1) barajan entre Josh Jackson y Jayson Tatum. Ambos son aleros con un gran poderío físico. Jackson es el jugador más preparado para impactar en la liga desde el minuto uno, con un poderío defensivo espectacular. Tatum a su vez ofrece quizás mayor versatilidad ofensiva. La selección parece a su vez una estratagema de mayor calado que el General Manager de los Celtics, Danny Ainge, estaría urdiendo en su despacho. Boston cuenta con una plantilla joven y en progreso, que chocó de bruces contra el proyecto finalista de los Cavs. LeBron es un muro en el camino a las Finales en el Este, antes incluso de poder pelear con Golden State Warriors, un equipo a todas luces superior en la NBA. El mercado de agentes libres en el que tendría espacio salarial para operar y las posibilidades de traspaso que le otorgan sus jugadores y las suculentas rondas de draft que guarda, podrían dar lugar a la llegada de refuerzos de renombre. Si el plan fallase, los Celtics tendrían una cantera en alza, a la espera del declive de los ‘superequipos’ actuales.

Los Angeles Lakers (Nº2) ya han movido ficha para rearmar su futuro. Magic Johnson, su GM, ha decidido allanar el camino para incluir a Lonzo Ball en su equipo, al traspasar a D’Angelo Russell y a Mozgov a los Nets, a cambio de Brook Lopez. Se quitan al base titular y un contrato elevado en el caso del pívot ruso. Junto a Ball, llegará su representante, mentor y polémico padre, que ha dinamitado el desembarco de su hijo en la NBA con declaraciones y movimientos de marketing inusuales, sobre todo faltos de humildad.

Philadelphia 76ers (Nº3) conseguirá a buen seguro la pieza clave que le faltaba en un puzle de futuro bautizado como ‘the process’ (el proceso). Además del Nº1 del Draft de 2016, el inédito Jonathan Simmons, conseguirán al actual, Fultz. Si a ello le unen el impacto de los dos mejores novatos de la pasada campaña, Joel Embiid y el croata Dario Saric, la fotografía resultante da miedo. Aglutinan un talento descomunal. El encaje de Fultz es sobre el papel, el idóneo para Simmons, un alero con vocación de base, mientras el nuevo ‘sixer’ destaca más por su facilidad anotadora. Si todo encaja, estamos ante una revolución. Quizá no inminente por falta de experiencia, pero sí latente.

En en Nº4, Phoenix Suns apura todas las posibilidades de traspaso. Se rumorea que Los Angeles Clippers habrían ofrecido a su center DeAndre Jordan a cambio de Tyson Chandler y el pick Nº4. Una vez más, la elección dependerá de los que decidan los Celtics, que juegan su mano de póker con buenas cartas. Jackson o Tatum parecen las opciones más factibles. En su actual plantilla, los Suns ya poseen a Marquese Chriss, apunta a ser un buen interior, mientras que Dragan Bender parece aún demasiado crudo como para contribuir instantáneamente en la plantilla. No se descartan movimientos de calado hasta el último minuto, ya que además de este listado de aleros, aparecen posicionados en la lucha por el agente libre Paul Millsap.

Sacramento Kings (Nº5) podría lanzarse a por De’Aaron Fox, un base atlético, anotador y con buena envergadura que puede entrar hasta la cocina cuando se lo propone o castigar en transición. Una posición que los Kings no han sabido amarrar en los últimos años, máxime tras haber dejado escapar a Isaiah Thomas. Horas atrás se rumoreaba con la posibilidad de un trato con los Lakers, que buscan alicientes para convencer a Indiana Pacers de que suelten a Paul George.

En el puesto Nº6 Orlando Magic podría decantarse por Jonathan Isaac, un alero poderoso con un terrible potencial defensivo. La versatilidad defensiva, la capacidad para defender distintas posiciones en la cancha, es uno de los atributos más valorados hoy en día en la NBA y Isaac es otro ejemplo de ello. Movilidad, agilidad y tremendos fundamentos para ser otro proyecto de jugador completo y todoterreno. Se ha filtrado que en los despachos de Orlando aman a Tatum, pero no parece que puedan tener opción a cazarlo.

draft 2017 posible soepresas Lonzo Ball, Jonathan Isaac y De’Aaron Fox son los siguientes en las apuestas.

En el Nº7, Minnesota Timberwolves podrían lanzarse a por el talento finlandés que ha militado en la universidad de Arizona, Lauri Markkanen. Un 2,13m con un excelente tiro exterior (42%T3) y unos fundamentos técnicos muy destacables para su altura. Una suspensión muy alta y el dominio del bote como aliado le convierten en una amenaza exterior perpetua. El frío de Minny no será un problema para él. Comparte similitudes con el letón Kristaps Porzingis. Los Wolves están envueltos en rumores de traspaso. Entre ellos, Ricky Rubio, que parece interesar mucho a Dallas Mavericks. Si esto fuese cierto, no es descartable que Minnesota fuese a por un base como Dennis Smith en su elección.

El octavo pasajero lo elegirán los New York Knicks (Nº8). Si justo una posición antes hablábamos de los parecidos entre Markkanen y Porzingis, es pública la reunión que tuvo el GM de la Gran Manzana Phil Jackson con el letón, en la que le hizo saber que no era intocable. Si los Knicks pudiesen cubrir su puesto con un prospecto de parecido potencial, no descarta conseguir algo más en el Draft. Se rumorea con un traspaso de Porzingis a los Celtics por Crowder y su pick Nº3 donde Josh Jackson podría ser el elegido. Un movimiento que más parecería una incógnita para los Knicks. Gusta Markkanen, aunque las webs especializadas dan como posible selección al escolta anotador Malik Monk.

En novena posición, Dallas Mavericks (Nº9) parece llamado a buscar un base. Entre los máximos favoritos Dennis Smith, un jugador explosivo y atlético con capacidad anotadora. También barajarían la posibilidad de incorporar al mejor talento europeo del Draft, el base francés Frank Ntikilina, que suena entre los favoritos para entrar en el Top 10.

Sacramento Kings vuelve a elegir en el puesto Nº10. Esta vez parece que irán encaminados a cubrir la baja interior de DeMarcus Cousins. Zach Collins sería en este punto el jugador interior más dominante al menos en defensa, donde se podría convertir en un protector de aro muy cotizado. De todas formas, las enormes posibilidades de tener dos picks en el top ten les coloca entre los favoritos para poder negociar esta noche.

Una noche que se augura movida. Las expectativas de futuro de las franquicias están en juego. Además, se cierne un importante apunte. Las previsiones de la NBA colocan el límite salarial en torno a los 99 millones para la próxima temporada. Una estimación que ha rebajado en varios millones la cantidad que las franquicias tenían en su previsión. Los más ahorradores tendrán su premio y los derrochadores tienen un motivo más para soltar lastre. Los movimientos no han hecho más que empezar. De hecho, la curiosidad mato al gato. Dwight Howard preguntaba en twitter qué tal iba la agencia libre para ver cómo menos de diez minutos después era traspasado a Charlotte Hornets a cambio de Mason Plumlee y Marco Belinelli. Se prevé un Draft con sorpresas. En el capítulo de los españoles, Alberto Abalde parece tener oportunidades de ser seleccionado en la segunda ronda.