Varejao: «Quiero que el baloncesto gane con esta final NBA»

Horas antes de que se disputara el primer partido de las finales de la NBA, Anderson Varejao hacía una valoración de sus dos ex equipos, Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors, sin decantarse por ninguno de ellos. «Yo quiero que el baloncesto gane con esta final. Será muy disputada porque ambos equipos han mejorado mucho. Los Warriors con la incorporación de Durant y los Cavs con Deron Williams y Kyle Korver. La final va a ser la más justa de las tres. En la primera los Cavaliers tuvieron lesiones. En la segunda, los Warriors tuvieron la lesión de Andrew Bogut, la sanción de Draymond Green e Iguodala no estaba a tope. Creo que será una final de la que se hablará mucho durante los próximos años. Yo solo me quedo como espectador».

Entre las claves que barajó Varejao destacó que «los dos equipos tienen jugadores que pueden cambiar el partido en cualquier momento. Por ejemplo, en la primera final hace dos años Iguodala fue el MVP. Hay mucho potencial. Cleveland con LeBron, Kyrie Irving, Love o incluso Kyle Korver, que podría sorprender con sus triples». Entre los Warriors, «Draymond Green es el jugador que tiene el control del equipo. Parece que sabe qué tiene que decir en cada momento en el vestuario y en la pista. Sabemos que ha tenido problemas en la cancha por esto, pero es todavía joven y puede mejorarlo».

En la pasada final, los Cavs remontaron un 3-1 adverso. «En el quinto partido, tras la suspensión de Green, el momento de las finales cambió. Jugaron muy físico y ganaron».

El futuro inmediato de Varejao es aún una incógnita. «Ahora mismo soy agente libre. Estoy entrenando por mi cuenta para mantenerme en forma e intentar jugar en la NBA la próxima temporada». Todavía con 'jetlag' y tras las múltiples actividades que protagonizó, admitió que «como aquí se cena tarde, si aún estoy despierto, seguramente vea el partido». No se sabe si resistió.