La NBA vuela por Donostia

Como si se tratara de la botadura de un barco desde el astillero, con su litúrgico ritual de romper una botella sobre el casco, Anderson Varejao (Colatina, Brasil, 1982) inauguró la pista de baloncesto de Sagüés, conocida popularmente como ‘La Jaula’, con un mate.

No podía haber mejor suerte en el deporte de la canasta para inaugurar la cancha situada en primera línea de la playa de la Zurriola. Y si además lo hace una estrella de la NBA, mejor que mejor. Varejao pasará estos días en nuestra ciudad con motivo de la Fan Zone de la liga estadounidense que ayer tuvo su pistoletazo de salida y que llenará de baloncesto y espectáculo la explanada de Sagüés.

El pívot se comportó como suele ser habitual en las estrellas de la mejor liga del mundo. Amable, sonriente, conocedor de dónde está - inició su saludo hacia los presentes con un «egun on» - y agradeciendo a muchas personas y entidades que pudiera estar en Donostia.

Horarios ViernesDe 16.00 horas a 21.00 horas SábadoDe 11 a 21.00 horas DomingoDe 11 a 15.00 horas ActividadesEquipo de dunkers, Hugo (mascota de los Hornets), juegos y concursos

A Varejao le impresionó el nivel gastronómico de la ciudad en el Astelena y el Narru, entre otros

«Para mí es un placer estar aquí. He escuchado cosas preciosas de esta ciudad. Raulzinho Neto, que estuvo jugando aquí, me ha dicho que es una ciudad espectacular, que la gente tiene un corazón muy grande y que se come muy bien», dijo el jugador brasileño en su primera intervención. Varejao actualmente es agente libre pero su carrera en la NBA está ahí: trece temporadas al más alto nivel, internacional con Brasil y un jugador muy respetado por la liga. «¿Quién sabe si alguno de los niños que viene a jugar a una pista como esta termina teniendo una carrera en la NBA como yo?», se preguntó el exjugador de los Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors.

El pívot de 2,11 de altura quien se encuentra preparándose para buscar acomodo en algún equipo la próxima temporada, explicó cómo fueron sus inicios en el baloncesto. «Siempre me gusta decir que yo empecé a jugar en una cancha como esta. Bueno, con algún que otro bache más», bromeó Varejao. Y es que la remodelación de la pista es una de las acciones que promueve la NBA cada vez que visita una ciudad que siempre cuenta con la ayuda inestimable de su patrocinador principal, BBVA. Y la elegida fue la mítica pista de Sagüés, que luce con un color azul, las zonas rectangulares como en la NBA y los tableros de madera. De hecho, fue ayer el escenario del clínic y del entrenamiento que se llevó a cabo para los más pequeños, y donde Varejao hizo las delicias de todos ellos.

Entusiasmado con la comida

El destino ha querido que Anderson Varejao sea el jugador que inaugure la primera visita de la NBA a Donostia. Casualidades de la vida, los dos únicos jugadores que han jugado en la NBA habiéndolo hecho antes en el Gipuzkoa Basket fueron también brasileños: Vítor Faverani y Raulzinho Neto. «Es curioso sí», confesó Varejao. «Con Faverani he coincidido menos y ha tenido mala suerte con las lesiones. En cuanto supe que venía a San Sebastián, Neto me llamó y no ha podido estar por motivos familiares. Le hubiera encantado estar aquí».

El veterano poste pudo probar en primera persona las excelencias de la gastronomía donostiarra. Lo dijo en su interlocución: «Me han dicho que aquí se come muy bien y doy fe de ello». Varejao, acompañado por los gestores y responsables de la NBA Fan Zone cenaron en el restaurante Astelena y comieron en el Narru, quedando altamente sorprendidos del nivel culinario de la ciudad. Hasta el próximo domingo se podrá visitar la Fan Zone, donde aguardan muchas sorpresas, todas ellas relacionadas con la NBA. Los mates acrobáticos volverán a dejar boquiabiertos a todos los asistentes y la mascota de los Hornets (Hugo) hará las delicias de pequeños y mayores con su simpatía y habilidades con el balón. «Todo esto es muy importante para la comunidad y para los niños, esto es muy especial para todos», confesó Varejao.

Tal es así que a mediodía de ayer la comitiva encabezada por el brasileño visitó el Hospital Donostia para acercarse a los más pequeños de la casa que no pueden sonreir en toda su plenitud y ayudar a pasar algo mejor los malos momentos que les mantienen ingresados.

En suma, un evento donde el espectáculo, la solidaridad y el ambiente familiar se funden sobre una cancha de baloncesto a orillas del cantábrico.