Baloncesto Azu Muguruza: «Para el próximo año intentaremos mantener el bloque casi al completo» La entrenadora del IDK Gipuzkoa, Azu Muguruza, en el Josean Gasca antes de comenzar el entrenamiento del miércoles. MACARENA TEJADA Sábado, 10 febrero 2018, 08:43

El IDK Gipuzkoa ha protagonizado su mejor comienzo de temporada. No solo se mantuvo colíder de la Liga junto a Perfumerías Avenida durante las primeras siete jornadas, sino que llegó a las semifinales de la Copa de la Reina tras vencer a Ferrol. Sin duda, toda una hazaña para el conjunto donostiarra. Las jugadoras han luchado como nunca para lograr estos hitos. Pero un equipo no es quien es sin su entrenador. O entrenadora. Tras superar el ecuador de esta campaña, la técnica Azu Muguruza no oculta su alegría por todos los triunfos cosechados hasta el momento y admite que «no pensábamos que el equipo iba a rendir así de bien desde el principio de la Liga».

- Ya hemos llegado a la segunda mitad de la competición y el equipo cuenta con diez victorias y siete derrotas. ¿Qué balance hace de lo que va de temporada?

- El balance es muy, muy positivo. No pensábamos que el equipo iba a empezar a rendir así de bien desde el comienzo de la Liga, sino que creíamos que íbamos a necesitar un periodo de acoplamiento de las piezas nuevas. Eso, quieras o no, suele pasar factura. Pero el equipo demostró un nivel competitivo y de ambición muy alto desde el principio. Enseguida se metió en competición. Para mí, el balance es positivo.

- Jillian Alleyne e Italee Lucas se incorporaron a la plantilla con la Liga comenzada. ¿Cómo ha sido la adaptación al club?

- El condicionante más importante al que nos enfrentábamos fue que ambas entraron en el equipo cuando estábamos en pleno rendimiento. Normalmente, cuando llega una jugadora nueva lo hace porque el equipo no va bien, o porque tiene mucha falta de algo. La incorporación suele ser fácil. Nuestras jugadoras, en cambio, se incorporaron en momentos muy buenos para el IDK, con una mecánica de juego en la que nada se rompía. Por esa razón nos ha costado más de lo habitual que se adaptaran al equipo.

- Lara González y Lyndra Weaver ya han renovado. ¿Se mantendrá el bloque principal para el próximo año?

- En principio, vamos a intentar mantener el bloque casi al completo. Sin embargo, muchas veces es complicado porque el mercado no nos permite renovar a esas jugadoras, bien por el tema económico o bien por el mercado europeo. Muchas veces son jugadoras que aspiran a jugar en ligas más importantes, Euroliga, Eurocap... Y nos quedamos sin acceso a ellas. De todas formas, nuestra idea una vez más es renovar el mayor número de piezas posible dentro de nuestra capacidad económica y de lo que se puedan llegar a revalorizar en el mercado.

- Si a principios de septiembre alguien le hubiera dicho que el IDK iba a lograr todo lo que ha conseguido hasta ahora, ¿qué hubiera pensado?

- Desde luego, antes de comenzar la temporada no pensaba que pudiéramos estar en la Copa y además ganar al Ferrol en cuartos. Siempre es un objetivo porque es ilusionante y hay que marcarse alguna meta, pero lo veía muy complicado. Desde el principio se nos pusieron muy bien las cosas y aunque pudimos tener algún momento de duda, el equipo reaccionó genial y se clasificó merecidamente para la Copa.

- Ahora queda lo más complicado. ¿El próximo objetivo son los play-offs por el título?

- Sí, queda lo más exigente. Ahora mismo, tal y como estamos posicionadas en la Liga y viendo cómo se mueven el resto de equipo, nuestro siguiente objetivo son los play-offs. Estamos en esos puestos, con opciones. Tenemos que ser ambiciosas. Somos conscientes de que vamos a tener que pelear mucho y no va a ser una meta fácil de alcanzar, pero es factible. Tenemos que trabajar y pelear por clasificarnos. Ademas, el equipo ha estado ahí desde comienzos de Liga. El año pasado no estuvimos casi, y luego nos clasificamos. Esas cosas pasan, pero si mantenemos la línea de trabajo que hemos llevado hasta ahora y de nivel de partido, las opciones son claras. Hay que lucharlo. Cadí La Seu y Lointek Gernika se han metido ahora en la pelea por los play-offs. Tenemos que ganar el máximo número de partidos posibles y ya está. Así podremos clasificarnos.

- Después de tanto ajetreo, las jugadoras necesitaban descanso. Pero entre una cosa y otra van a estar dos jornadas sin disputar ningún partido.

- Así es. El 90% del equipo llevaba desde agosto sin descansar, sin ir a casa a ver a sus familiares y amigos... Sin tener prácticamente un parón. Ha sido bueno para ellas, pero ahora tenemos que ser capaces de mentalizarnos para volver a la competición, que no siempre es fácil. En la anterior ocasión que hubo parón nos costó mucho y espero que no volvamos a caer en el mismo error. Tenemos un poco de incertidumbre, aunque vamos a intentar trabajar para que no vuelva a ocurrir y que volvamos a jugar como tenemos que hacerlo. Espero que entre los amistosos de esta semana y el resto de entrenamientos las cosas vayan mejor, pero un poco de miedo sí que le tengo a la vuelta. Pero el equipo está bien, la dinámica es buena.

- El próximo sábado reciben al colista Movistar Estudiantes en el Josean Gasca (12.15 horas). ¿Cómo afrontan este partido?

- Con mucho respeto. No me gustan nada este tipo de partidos porque algún día tiene que ganar, como nos sucedió contra Bembibre. No deja de ser un equipo que, aunque no ha ganado ningún choque hasta el momento, lleva una dinámica ascendente en la competición. Les faltó suerte para ganarle al Gernika, que es un señor equipo. Creo que vendrán a Donosti con mucha rabia y con el único objetivo de sacar el partido adelante y lograr la victoria. No podemos relajarnos absolutamente nada, tenemos que jugar con todo para poder ganarles. Hay que pensar que para nosotras es un partido súper importante que hay que ganar y debemos trabajar a tope para que los puntos se queden en casa.