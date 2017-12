Baloncesto Azu Muguruza: «Hemos mejorado, pero ahora hay que ganar cuanto antes» Las jugadoras del IDK Gipuzkoa charlan con Azu Muguruza antes de un entrenamiento en el Gasca. / USOZ A pesar del esguince de Erauncetamurgil ante el Perfumerías, Muguruza se muestra contenta con el trabajo del IDK MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Martes, 12 diciembre 2017, 07:36

El IDK Gipuzkoa perdió el sábado ante el Perfumerías Avenida en Salamanca, pero las donostiarras se mostraron muy superiores al conjunto local en la primera parte. Sobre este último choque la entrenadora Azu Muguruza destaca la buena «actitud del equipo. Trabajamos mucho durante la semana en la unidad y en ese sentido veo que hemos mejorado. Ahora hay que intentar ganar un partido cuanto antes».

El Perfumerías Avenida lidera de forma sólida la tabla y,y tras enfrentarse a ellas, el IDK busca retomar la senda de las victorias «para sentir que se puede ganar, que hasta ahora no hemos ganado por casualidad». Pero no parece que al equipo le sonría la suerte y se ha encontrado con otro obstáculo. A la baja de Olabarria, se le suma la de Erauncetamurgil, que se lesionó el tobillo en el último partido y no se sabrá hasta último momento si podrá jugar contra el Promete este sábado (20.45).

«Ahora estamos ocho. Nos quedamos cortas de plantilla. Siempre va a haber alguna lesión. Ojalá en los quince partidos que quedan no pase nada, pero es muy difícil», señala.

Habrá que esperar a navidades para ver si el IDK podrá fichar a alguna jugadora de refuerzo.