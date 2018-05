Maria Erauncetamurgil renueva un año más con el IDK Gipuzkoa Maria Erauncetamurgil en un encuentro de la Liga Regular. / dv La donostiarra es la octava jugadora que continuará en el conjunto donostiarra, que mantiene casi al completo la plantilla otra temporada más DV Lunes, 7 mayo 2018, 12:12

Maria Erauncetamurgil seguirá vistiendo la camiseta del IDK Gipuzkoa durante la próxima temporada. La entrenadora del conjunto guipuzcoano, Azu Muguruza, podrá contar con la donostiarra, que cada vez está aportando más al equipo. La ala-pivot ha disputado esta temprada un total de 20 partidos de la Liga Regular, además de la Copa de la Reina y los Play Offs por el título.

Erauncetamurgil se muestra satisfecha de seguir en el IDK. «Estoy muy contenta, además de centrada para la temporada que viene», señala la joven jugadora guipuzcoana. «Esta temporada hemos superado las expectativas, y aunque sea difícil, la temporada que viene intentaremos igualar o superar», afirma.

Personalmente, no ha sido una temporada fácil para la interior donostiarra. Arrancó la temporada superando la lesión de la rodilla que sufrió la temporada anterior, y aunque pudo jugar en verano con la selección española, en la primera jornada de la Liga Regular se lesionaba del tobillo. «Empecé lesionándome el tobillo, fue un inicio raro. Al final, en cambio, he acabado muy bien la verdad, ya veremos la temporada que viene», comenta Erauncetamurgil. En el plano personal, también se ve cada vez más cómoda en el equipo, «cada vez me siento más importante en el equipo, voy ayudando más, y creo que voy aportando más, y eso me da cada vez más confianza», señala la donostiarra.

En cuanto a su plan de verano, hasta ahora, junto a Sara Iparragirre han estado enrolados en diferentes dinámicas de la selección española. Esta temporada, aún están esperando a las preselecciones de la Selección U20 donde tanto María como Sara pueden tener opciones para disputar el europeo que se disputará en julio en Sopron (Hungría).

Con la continuidad de Erancetamurgil, ya son ocho las jugadoras que continuaran en el IDK Gipuzkoa en la temporada 2018/19. Azu Muguruza podrá contar con las bases Lara Gonzalez e Iva Brkic, las aleros Iulene Olabarria, Ellen Nystrom y Sara Iparragirre, y las interiores Lyndra Weaver, Toch Sarr y la propia María. La donostiarra valora positivamente la continuidad de casi toda la plantilla. «Llevábamos dos años que en pretemporada empezábamos de cero, cosa que no será este año, y eso creo que nos dará un plus», afirma Erauncetamurgil.