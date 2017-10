Baloncesto El IDK, intratable en el inicio de liga Azu Muguruza, Carmen Muguruza, Maite Fuentes y jugadoras, en la presentación de ayer. / SARA SANTOS Las jugadoras del IDK, colíder de la Liga, tienen más hambre de victorias. La estadounidense Alleyne, que jugará en el interior, llegó ayer a Donostia y ya entrena con su nuevo equipo MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 octubre 2017, 07:43

Si a las jugadoras del IDK Gipuzkoa les hubieran preguntado por su comienzo de Liga perfecto, difícilmente hubieran imaginado este. Cuatro triunfos en cuatro partidos, ¿qué más se puede pedir? El conjunto donostiarra está invencible.

Hasta el momento, nadie ha podido con ellas. El último intento de derrotarlas fue el domingo. El Mann-Filter de Zaragoza intentó frenar a las de Azu Muguruza, pero no lo logró. Este equipo es intratable. «Trabajando duro se consiguen las cosas. Estamos muy contentas y con ganas de entrenar para conseguir más victorias», explica emocionada Toch Sarr que, a su vez, recuerda cómo «otros años hemos empezado perdiendo tres partidos».

El partido no se presentaba sencillo. Las zaragozanas solo habían perdido el primer encuentro de la competición, pero el IDK volvió a demostrar su garra. «Tenemos mucha piña fuera y dentro del campo y esto nos ayuda a ganar. Es muy importante». La entrenadora Azu Muguruza ratifica las palabras de Sarr: «Fue un partido intenso, pero se manejó la línea que queríamos. Intentamos bajar la rotación de ellas y a partir de ahí ponerles las cosas difíciles en sus puntos débiles».

Que el equipo está viviendo un comienzo de Liga insuperable es obvio, pero, ¿cómo lo está viviendo? Muguruza se ríe. «A veces me entra un poco la risa, es inevitable», indica. «Ya dijimos desde el principio que no sabíamos hasta dónde íbamos a ser capaces de llegar, sobre todo con un equipo nuevo. Sin embargo estamos trabajando muy bien. Es un equipo serio y que sabe en todo momento qué tiene que hacer en el campo». Y así lo han demostrado. A pesar de ello, «todavía hay jugadoras que son nuevas y tienen un gran margen de mejora».

En ese grupo se encuentran Lyndra Weaver, Iva Brkic y Ellen Nystrom. Iva llevaba un año parada porque había sido madre, por tanto, «independientemente de la calidad que sabíamos que podía tener, éramos conscientes de que al principio le costaría seguir el ritmo. Lyndra conoce perfectamente la Liga y su capacidad para adaptarse era más rápida. Ellen es la jugadora que todavía tiene que explotar. Teniendo en cuenta la pretemporada que hizo, el arranque en Liga ha sido buenísimo. Todavía nos dará más alegrías».

Y como lo que buscan es sumar una alegría tras otra, ya tienen la vista puesta en el encuentro del sábado a las 18.00 en el Josean Gasca, para el que contarán con su nuevo fichaje. La estadounidense Jillian Alleyne llegó ayer a Donostia. «Es nuestra cinco. Ahora estamos jugando solo con Toch de cinco y la estamos exprimiendo», señala Azu. «Se tiene que adaptar ya a un bloque que está trabajando muy bien », añade.

Sarr, por su parte, no tiene dudas de que su compañera «llegará hecha polvo tras un largo viaje, pero vamos a recibirla con los brazos abiertos». Tras la victoria del domingo, el entrenamiento de ayer se esperaba suave, por lo tanto, «Jillian podrá acoplarse rápido. El equipo es una familia e intentaremos hacer que se sienta como en casa lo antes posible».

Próximo rival: Bembibre

En cuanto a la mentalidad que tienen que tener para vencer al Bembibre, que ha perdido todos los partidos y ocupa la decimosegunda posición en la tabla, la jugadora alude al «trabajo y respecto hacia el equipo rival. Que ellas no hayan ganado ningún partido no significa que nosotras vayamos a ganarles. Tenemos ventaja porque jugamos en casa, pero hay que trabajarlo bien». Muguruza coincide y asegura que «el Bembibre está compitiendo en todo y en algún momento va a sacar la primera victoria. Habrá que intentar que no sea en el Gasca».