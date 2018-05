Euroliga I Final Four Llull: «He soñado mucho con la Final Four y siempre acababa bien» 00:40 Sergio Llull celebra la victoria ante Panathinaikos que clasificó al Real Madrid para la Final Four de la Euroliga. / Juanjo Martín (Efe) I Atlas Felipe Reyes califica la semifinal del viernes ante el potente CSKA de Moscú como «una guerra en la que hay que dar el cien por cien» AGENCIAS Martes, 15 mayo 2018, 18:27

Sergio Llull, base del Real Madrid, reconoció que durante los muchos meses que ha estado lesionado soñó «con la Final a Cuatro» que están a punto de disputar ante el CSKA y que en esos «sueños siempre acababan bien».

«Muchas noches he soñado con estar en esta Final a Cuatro, es uno de los objetivos que nos pusimos en el equipo para la temporada y lo hemos conseguido. Personalmente ha sido un año duro con ocho meses y medio fuera de las pistas, pero mis sueños siempre acababan bien», dijo Llull.

«Veo al equipo con muchas ganas, con mucha ilusión, tenemos un reto bonito delante y vamos a dejarnos todo para intentar ganar esta Final a Cuatro. Ha sido un año duro por todas la lesiones que hemos tenido pero eso nos hecho mejorar como equipo y hace que lleguemos en el mejor momento de la temporada», añadió.

En este sentido, Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, calificó la semifinal ante el CSKA Moscú de este viernes como «una guerra en la que hay que dar el cien por cien». «Los anteriores partidos ante los rusos apenas cuentan. Ellos llegan en un buen momento y nosotros también. El viernes saldremos preparados para jugar en una guerra en la que hay que dar el cien por cien, en la que cualquier balón o cualquier rebote pueden ser fundamentales», dijo Reyes.

«Llegamos en un buen momento, después de dos semanas en las que no hemos tenido presión por ganar y en la que hemos podido entrenar un poco más. La confianza la conseguimos en el playoff contra el Panathinaikos», explicó

Por su parte, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, definió como «bueno» el momento en el que su equipo llega a la Final a Cuatro y afirmó que todos los jugadores «son conscientes de que están ante una gran oportunidad».

«El equipo ha hecho una gran temporada, hemos sido quintos pero empatados con el tercero y cuarto, en la fase regular, y fuimos capaces de sacar adelante un playoff sin la ventaja de campo, eso habla muy bien del trabajo del equipo, máxime teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que hemos tenido. El premio es llegar a la Final a Cuatro», dijo Laso.

«Veo bien al equipo, es difícil saber cual es el mejor momento de la temporada. Esta semana ha sido la primera en toda la temporada que hemos podido entrenador juntos y eso da confianza. El grupo ha dado muestras de un afán de superación encomiable», indicó.

El peligro del 'Chacho' Rodríguez

«Cuando juegas contra jugadores de tanto talento como el 'Chacho' por mucho interés que pongas siempre encuentra el hueco para liártela, hay que hacer un trabajo de equipo contra él, contra Higgins, contra De Colo, contra los exteriores que son todos jugadores de mucho talento y con muchos puntos en sus manos», observó Lull.

Frenar al Chacho es muy difícil porque es un jugador que tiene muchos recursos, pero debemos estar preparados para hacer ayudas y sabiendo que no sólo está el Chacho sino que en el CSKA hay jugadores de grandísimo talento en todas las líneas», indicó Reyes.

«No vamos a jugar contra el Chacho sino contra un gran equipo. Si lo hiciéramos estaríamos obviando a jugadores de primer línea como Higgins, Clyburn, Vorontsevich, De Colo, Hunter. El CSKA es un equipazo. Por supuesto hay un jugador especial para nosotros que es Sergio, porque ha jugado con nosotros, y porque tiene algo diferente. Ahora es rival, le deseo lo mejor pero no el viernes», apuntó finalmente en referencia al base canario Laso.

El factor Doncic

«Esperemos que el factor Doncic sea decisivo para ganar. Con solo 19 años ha sido nuestro líder este año y tiene que seguir como hasta ahora. Le gustan este tipo de partidos y tomar responsabilidades y seguro que estará ahí para ayudarnos. Cada día es mejor jugador de baloncesto», subrayó Llull.

«Tendré pesadillas para hacer la lista del viernes. Es una putada, pero prefiero eso y los dolores de cabeza que tener bajas», subrayó por su parte Pablo Laso. «En todas estas citas tienes un pálpito, no es lo mismo jugar en casa ante tu público que hacerlo fuera. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. En esta intento centrarme en las cosas que puedo controlar, en el momento de mi equipo y a los chicos les veo bien. Son conscientes de que estamos ante una gran oportunidad», declaró.

Llull no llega al cien por cien

«Estoy con confianza, pero lo único que puedo prometer es intensidad y dejarme la piel. No estoy al cien al cien, pero intentaré echar una mano», declaró Llull.

Sobre si esta es la Final más especial, el base menorquín comentó que «la más especial fue la que ganamos en Madrid ante nuestra afición. Ahora debemos estar centrados en jugar ante el CSKA y ganar, pero es verdad que con todo lo que nos ha pasado esta temporada y a mi en particular, ganarla sería un poco más especial».

«La ansiedad la pasé el primer día en que salí acelerado y queriendo hacer más cosas de la cuenta y todo bien y no estuve acertado, en ese tercer partido ante el Panathinaikos, pero esa ansiedad desapareció allí. Fue una mezcla de sensaciones y emociones muy especial», finalizó Sergio Llull.

«Sergio no está al cien por cien, está claro después de ocho meses y medio de lesión, aunque yo lo veo al cien por cien. Luka puede ser decisivo como cualquiera de sus compañeros. Me da igual quien meta la última canasta o quien asuma el liderato en un momento determinado, me importa que gane el Madrid», explicó Laso.

«Todos los grandes jugadores tienen su momento, pero al final el que tiene que ganar es el equipo. Thompkins ganó con un último tiro en Murcia, Causeur ganó con un último tiro en Málaga, Doncic ganó con el último tiro en Belgrado ante el Estrella Roja, Rudy ganó con el último tiro al Baskonia aquí, también perdimos algunos con el último tiro. Esa es la fuerza del equipo poder tener la capacidad de saber que todos son importantes y necesarios», siguió Laso.

El «hambre» del equipo

«Sabíamos que llegaría muy justo. Es una final y si nos hace falta va a jugar. Vamos a ver cómo está. Ahora los jugadores dan todo», aseguró. Sobre el baloncesto-control que se ve en muchas finales y la importancia del descaro y desparpajo en ataque también habló el entrenador.

«El año pasado perdimos la final contra el Valencia, este año la final de la Copa del Rey contra el Barça y acostumbrados a esa racha de títulos que llevábamos, nos apetece levantar un trofeo, volver a ganar y festejarlo con nuestros aficionados», afirmó.

«En un partido de baloncesto por mucho que lo queramos los entrenadores no lo podemos controlar todo. Ejemplo: pongo a mi mejor defensor contra el Chacho, contra Higgins o contra De Colo y hace una defensa que te cagas y nos la meten. También les pasa a ellos con nosotros. No ganas este tipo de partidos sin jugar bien al baloncesto. En esos partidos hay una tensión especial en el que los grandes jugadores brillan más en ataque», explicó.

«El equipo que más se suelta, que tiene más desparpajo da la sensación de que puede ganar, pero si pierdes nadie se acuerda de eso. Para partidos de ese nivel tienes que hacer muchas cosas bien», finalizó Pablo Laso.