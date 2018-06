Baloncesto | Liga ACB El Madrid, finalista tras tumbar a un batallador Herbalife Oriol Paulí supera al alero del Real Madrid Rudy Fernández. / EFE Los blancos obtuvieron el billete por la vía rápida con una actuación estelar de Rudy Fernández, ante un Gran Canaria que vendió cara su derrota EFE LAS PALMAS. Viernes, 8 junio 2018, 07:20

Un Herbalife Gran Canaria que se entregó al máximo y acabó ovacionado tras su gran temporada no pudo impedir la victoria del Real Madrid (92-99) en el tercer partido de las semifinales de Liga, en el que Rudy Fernández tuvo una actuación estelar para lograr el billete para la final por la vía rápida. El conjunto que dirige Luis Casimiro, obligado a vencer para no quedar eliminado, no se dejó intimidar por el 0-4 de inicio del conjunto madrileño, volteó el marcador y obtuvo una ligera ventaja gracias al empuje de Rabaseda (10-6).

Poco después, un acelerado Carroll recibió su tercera falta personal y se fue al banquillo, aunque los pupilos de Pablo Laso recortaron diferencias gracias a los triples de Doncic y Llull, en un primer cuarto caracterizado por un juego ofensivo por parte de ambos conjuntos (27-25). Gran Canaria, con la ausencia de DJ Seeley por lesión, tomó una ligera renta en el segundo parcial con dos mates consecutivos de Balvin que encendieron a la afición (32-28), pero a su vez dos triples seguidos de Rudy Fernández enfriaron los ánimos.

Superado el meridiano de este cuarto, el electrónico reflejó un empate a 41, brillando especialmente en el parqué dos veteranos por cada bando: los locales Oliver y Báez, y los visitantes Reyes y Rudy Fernández. El partido llegó al descanso con máxima igualdad (50-50), con un juego veloz y vibrante, y con dos equipos cuyos ataques se imponían claramente a las defensas.

92 HERBALIFE G.C. 99 R. MADRID Herbalife Gran Canaria (27+23+21+21): Oliver (10), Radicevic (4), Rabaseda (12), Báez (17) y Fischer (2) -quinteto incial-, Eriksson (10), Mekel (4), Balvin (11), Pasecniks (5), Paulí (2) y Aguilar (15). Real Madrid (25+25+29+20): Doncic (11), Causeur (4), Carroll (17), Thompikns (4) y Tavares (8) -quinteto inicial-, Randolph (2), Fernández (21), Campazzo (2), Ayón (6), Llull (13),Taylor (5) y Reyes (6). Árbitro: Daniel Herrezuelo, Carlos Cortés y Sergio Manuel. Incidencias: Tercer partido del playoff de semifinales por el título de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante 6.419 espectadores

El Madrid, con un mayor fondo de armario, salió más intenso en la reanudación y se fue de diez (54-64), tras una jugada con participación de dos exjugadores del Gran Canaria, que se inició con un espectacular tapón de Tavares en defensa y concluyó con un triple de Carroll.

Casimiro paró el choque y Herbalife tomó algo de oxígeno con un triple de Rabaseda, pero el Madrid, apoyado en la facilidad encestadora de Carroll, se fue decididamente a por el encuentro (60-69), y llegó al último cuarto con una ventaja que le aproximó al triunfo (71-79). El Gran Canaria se situó a solo cuatro, pero el campeón de la Euroliga no se descompuso y entró en los últimos cuatro minutos con nueve puntos de renta (79-88), merced a un inmenso Rudy Fernández. Dos triples de Báez y Eriksson en los compases finales elevaron al máximo la emoción (89-92), al grito coral de 'sí se puede' de la hinchada isleña, pero los jugadores de Laso acabaron sentenciando.