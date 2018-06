LIGA ACB El Bilbao Basket anuncia que jugará en la LEB Oro Inmerso en la vía preconcursal busca un convenio para acabar con la deuda instalada en el umbral de los seis millones de euros EL DIARIO VASCO BILBAO. Viernes, 8 junio 2018, 07:18

El Bilbao Basket, descendido esta temporada de la Liga ACB, se plantea como objetivo de cara a la próxima campaña «hacer un proyecto potente en la LEB Oro» para intentar a corto plazo recuperar la máxima categoría sin plantearse en ningún caso jugar en ACB si hubiera renuncias de algún ascendido. «Es un solo paso atrás que nos permitiría coger impulso», subrayó el presidente del consejo de administración del club, Koldo Mauraza, en una rueda de prensa abierta a los accionistas y aficionados que congregó a casi dos centenares de personas en una abarrotada sala de prensa del pabellón Bilbao Arena.

El consejo detalló la «delicada» situación económica y financiera que atraviesa el club, que sigue manteniendo una deuda acumulada de «6 millones de euros», de los cuales 2,8 se deben a Hacienda aunque «aplazada con vencimiento a 8 años», explicó el tesorero, Carlos del Campo. Informó además de que «a mediados de mayo» el Bilbao Basket solicitó un «preconcurso» y que les va a permitir durante un periodo cuatro meses negociar con los acreedores, incluido Hacienda, para tratar de renegociar la deuda.

«Si no hay acuerdo le seguiría la fase de concurso y si no tampoco se alcanza, se liquidaría el club», explicó Del Campo quien se mostró, no obstante, optimista de que con el cobro los 1,6 millones de euros del fondo de regulación de ascenso y descenso facilite esos acuerdos con los adeudados.