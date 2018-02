Baloncesto Lara González renueva una temporada más con el IDK M.T. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 febrero 2018, 07:56

El IDK Gipuzkoa está de vacaciones esta semana. Tras el partido contra el Mann-Filter, las donostiarras disfrutan de una semana de descanso debido a que no volverán a jugar hasta el 18 de febrero, domingo, ante Movistar Estudiantes. Y qué mejor manera para desconectar que hacerlo con la tranquilidad de seguir una temporada más en el equipo. Este ha sido el caso de Lara González. Según dio a conocer ayer el club, la donostiarra vestirá su camiseta también en la campaña 2018/2019.

Así, González cumplirá su sexta temporada con el IDK Gipuzkoa, todas ellas en la Liga DIA. El orgullo era evidente tras la noticia recibida: «Estoy muy contenta en el equipo y viendo la confianza que me está dando Azu, es una manera de rematar el trabajo que estoy haciendo con ella».

Además, el sábado cumplió los cien partidos en la máxima categoría. Pese a la alegría por esta hazaña -solo Aduriz y Sarr han jugado una centena de choques en esta liga con el IDK-, lamenta no haber celebrado con una victoria. «La verdad que me deja un sabor agridulce, teníamos ganas de llevarnos el partido y no pudo ser. Pero por otro lado es un dato importante llegar a los 100 partidos en Liga Femenina», afirmaba González.

La donostiarra seguirá vistiendo los colores del equipo de su ciudad, del equipo que le ha visto crecer, y eso también lo ha tenido en cuenta para renovar. «Es un detalle importante que sea el club de la ciudad, con gente de casa, con el equipo de toda la vida». Un conjunto que cada vez confía más en ella y que le carga con más responsabilidades. Sin duda, una muy buena noticia para toda la familia del IDK Gipuzkoa.