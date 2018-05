Baloncesto José Luis Zubizarreta: «Encinas ha hecho un gran trabajo y mi intención es que siga en el Sammic» Zubizarreta, ayer a las puertas del polideportivo de Azpeitia. / I. SÁNCHEZ A pesar del descenso, el azpeitiarra se muestra satisfecho con la temporada aunque «dolido por la imagen del último partido» RAÚL MELERO AZPEITIA. Miércoles, 2 mayo 2018, 07:55

José Luis Zubizarreta, 'Xubi', desborda energía. Ha terminado un año «duro, pero divertido. Hemos dado mucha guerra» en el debut del Sammic Iraurgi en la LEB Oro, a pesar de que la permanencia se escapó el viernes en el último partido en el que, admite, el equipo «no dio buena imagen». Satisfecho con la temporada, ya piensa en la próxima en LEB Plata, para la que le gustaría que continuase Lolo Encinas como entrenador.

- Han pasado algunos días ya desde el final de liga. ¿Le ha dado tiempo a asimilar el descenso?

- Al día siguiente del partido contra Araberri salí con quince equipos a un torneo en Jaca y volví el lunes a medianoche. Hoy (por ayer) es el primer día que me siento en el despacho.

- ¿Tuvo mal cuerpo por cómo terminaron la competición?

- Sí. Porque ese partido no refleja lo que hemos sido durante la Liga. Parecían dos equipos de distinta categoría. Me marché de Mendizorroza antes de que acabara el partido.

- ¿No pasó por el vestuario?

- No. De hecho, no he estado ni con el entrenador ni con los jugadores.

- ¿Quiere esto decir que no ha habido 'feeling'?

- (Ríe). No, no. Ni mucho menos. No he estado porque de verdad soy muy malo en los momentos duros. No sé qué decir a la gente cuando estoy fastidiado. Prefiero que pase un tiempo. Ni mucho menos quiere decir que esté enfadado con los jugadores o con Lolo (el entrenador). De hecho, si la directiva lo aprueba, le voy a ofrecer la renovación en LEB Plata. Creo que ha hecho un trabajo fantástico.

- Era todo nuevo para casi todos ustedes. ¿Le ha dado tiempo para disfrutar?

- Sí ha sido duro, sobre todo el final, el último partido. Pero me lo he pasado muy bien. Hay que tener en cuenta que ha sido todo como una pelea de David contra Goliat. Una pequeña comarca en el territorio más pequeño peleando contra quince capitales de provincia, muchas de ellas que han estado en la ACB. Y las que no lo son, como Manresa y El Prat, por ejemplo, tienen más población que Donostia.

- ¿Fue la manera más cruel?

- No sé si cruel, pero es mejor así que estar descendido ocho jornadas antes. ¿Qué hubiéramos hecho si caemos en mitad de febrero? Eso sí que es duro. En una situación de descenso no hay mejor manera que esta: peleando.

- La pena fue que el último día no pudieron ni disfrutar con los 200 aficionados que fueron hasta Mendizorroza.

- Es así. Como decía antes, estaba fastidiado tras el partido y también por ellos.

- Siguiendo con el público, ¿cómo ha ido la temporada a nivel social y de gente?

- Muy positiva. Era nuestro año de debut en LEB Oro y creo que el polideportivo ha presentado siempre una fantástica imagen. Nos hemos adecuado a lo que es jugar en una liga profesional, con sillas a pie de pista y las veces que nos hemos desplazado a Azkoitia, el ambiente ha sido fantástico.

- ¿Y el balance deportivo?

- (Toma aire). Creo que es bueno. Doce victorias, llegando con opciones a la última jornada, compitiendo ante rivales con mucho más presupuesto que nosotros. Queda el mal cuerpo del último partido. No digo del descenso, porque era una cosa que podía ocurrir. Igual puede que hayamos tenido algunos altibajos en momentos determinados.

- No han tenido suerte con el puesto de ala pívot...

- Cierto. Kaminski era el titular en ese puesto, un jugador muy específico que nos abría el campo, muy del gusto de Lolo. Se marchó, buscamos sustitutos, apareció la opción de fichar a Vucetic y lo hicimos. Hizo grandes partidos y se lesionó sin poder jugar los últimos cuatro. Si llega a estar él, ahora igual estábamos hablando de otra cosa.

- La composición del equipo fue clara desde el inicio: dar un papel importante a la gente de casa. ¿Se arrepiente?

- Para nada. Sin Gaizka, Ibon, Aitor o Iker Salazar, este equipo no tiene sentido. Debe ser un equipo con arraigo. Todo el cuerpo técnico es de casa. Y lo que pretendíamos era que el jugador de aquí no tuviera el papel de jugar veinte segundos. Ahí están las medias de cada uno y estamos muy contentos.

- ¿Y ahora qué?

- Iraurgi ha descendido. Mi preocupación ahora es saber si vamos a salir en LEB Plata.

- ¿No tiene garantizada la continuidad?

- Estamos contentísimos con Sammic, que ha sido nuestro patrocinador principal. Ojalá siga con nosotros. También tendremos que hablar con ayuntamiento e instituciones a ver cómo es el panorama para el año que viene.

- Granada ha ascendido y ahora se juegan los playoffs de ascenso a Oro. ¿Si hay renuncias ustedes puedan volver a salir en LEB Oro?

- Mi cabeza ahora mismo está en LEB Plata. Yo creo que no nos toca jugar LEB Oro porque hemos descendido deportivamente. Ahora bien, si desde las instituciones comarcales y guipuzcoanas se entiende que es positivo para el baloncesto de Gipuzkoa que continuemos en LEB Oro... Pero no va a ser una petición del Iraurgi.

- ¿Y si se lo piden?

- Pues adelante. No ha sido una experiencia negativa. No hemos tenido la sensación de que se nos escapaba de las manos.

- Se encuentra en el segundo escalón del baloncesto guipuzcoano. ¿Cómo es su relación con el GBC?

- Hace años era fantástica porque jugadores como Olaizola, Motos y Oroz, combinaban entrenamientos aquí en Azpeitia y en Illunbe. Luego ha habido mucha distancia y ahora ha mejorado un poco.