Zubizarreta: «Este sábado va a ser un día histórico para el Iraurgi»

Quien la sigue la consigue, y si no que se lo pregunten a José Luis Zubizarreta, director general del Sammic Iraurgi. El club lleva tiempo queriendo que los chicos de la primera categoría disputen partidos en Azkoitia, porque «el nuestro es un club de Azpeitia y Azkoitia». Los de Lolo Encinas jugarán su primer choque en el polideportivo azkoitiarra este sábado ante el Iberostar Palma (18.00 h.).

- Empezaron bien, pero ahora llevan cinco derrotas consecutivas. ¿Cómo está el equipo?

- Somos muy conscientes de nuestra realidad en LEB Oro; David frente a Goliat. Ganar tres partidos de cuatro en el inicio fue sorprendente. Los contrarios nos dieron la enhorabuena, pero la liga es larga. A nosotros nos condiciona la parte económica y tenemos que pelear para mantenernos en esta categoría. No vamos a bajar los brazos hasta el último partido. Si descendemos no pasa nada, pero vamos a pelear hasta el último segundo. Todos tenemos que tener la ilusión de pelearlo, no solo los jugadores.

- El Iraurgi ha acusado la ausencia de Gaizka Maiza por lesión.

- Por supuesto. Es un jugador muy importante para nosotros. Gaizka es el base titular, el que más minutos jugaba. Su ausencia carga de muchos minutos al otro base y dificulta la rotación. Nos hacen falta todos los jugadores. No sabemos cuándo volverá a la cancha.

- Este sábado juegan en Azkoitia.

- Así es. Como club siempre hemos tenido este sueño. Somos un equipo de Azkoitia y Azpeitia. Hubo una pretemporada que jugué en un equipo que se llamaba Lourdes Tardes y como locales una jornada jugábamos en Lourdes y la otra en Tardes. Me gustó esa idea porque somos un equipo de la comarca. Le vamos a dar salida a los jugadores guipuzcoanos, si no, no tenemos razón de ser. Este es el primer partido en el que cumplimos las condiciones que nos exigía la Federación.

- ¿Cuáles son?

- Entre otras, teníamos que tener en el polideportivo de Azkoitia parqué, así como las canastas homologadas de suelo. El campo, además, tenía que estar pintado como lo exige la liga y el marcador también... Es el primer partido en el que se dan todas estas condiciones y en el que el polideportivo de Azkoitia está homologado por la Federación Española. Este sábado va a ser un día histórico para nosotros.

- ¿Qué se ha organizado para la ocasión?

- Vamos a poner autobuses que trasladen a la gente de Azpeitia a Azkoitia y que les lleven de vuelta. La idea es hacerlo tanto con las chicas como con los chicos y que se convierta en algo habitual en el futuro. Además, vamos a poner más sillas para llegar al aforo de unas novecientas personas. Y no solo eso. En el partido contra Iberostar Palma aprovecharemos para homenajear a toda la gente de Azkoitia que ha jugado en el Iraurgi. Ahora estamos donde estamos porque alguien empezó con esto. Queremos agradecer a toda esa gente lo que han hecho por el baloncesto de la comarca.