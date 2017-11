«En el Girona en todos los puestos nos sacan centímetros y kilos»

La capitana del IDK Gipuzkoa, Iulene Olabarria (21/01/1985), lleva toda su vida en el club. Ha vivido todo lo posible con el conjunto donostiarra y tras sufrir por su rodilla la pasada campaña, este año juega su temporada número quince con el club. El equipo que lidera Olabarria ha hecho historia con su increíble comienzo de liga (5-1) y este sábado a las 18.00 horas se mide a uno de los huesos duros de la categoría, el Spar Citylift Girona, que es colíder junto al Perfumerías Avenida, IDK Gipuzkoa y Star Center-Uni Ferrol.

El partido de este fin de semana, que será en el Josean Gasca, se espera complicado porque «en todos los puestos nos sacan centímetros y kilos. Estos son equipos que tienen un presupuesto mayor y que preparan la plantilla para jugar no solo la Liga Dia, si no también la Euroliga. Tenemos que saber trabajar lo nuestro y sacar nuestros puntos fuertes para poder ganar», afirma.

- El sábado se verán las caras con el Girona, uno de los cocos de la categoría. ¿Cómo afrontan el partido?

- Sabemos que el Girona es un equipo muy potente y estamos trabajando para intentar cerrar sus mejores posiciones. Tenemos ganas. Llevamos una buena trayectoria. Todavía no hemos jugado ningún partido con equipos de arriba como este, pero no tenemos nada que perder e iremos a por todas.

- Ellas también vienen de ganar en la última jornada y Azu Muguruza calificó el equipo rival como «una plantilla hecha para jugar en Euroliga».

- Está claro. El Girona y algunas otros de los clubes que hay en la liga son equipos que tienen un presupuesto mayor y que preparan la plantilla para jugar no solo la Liga Dia, si no también la Euroliga, en Europa. En todos los puestos nos sacan centímetros y kilos, pero bueno, eso al final a veces es una ventaja y otras veces una desventaja. Tenemos que saber trabajar lo nuestro y sacar nuestros puntos fuertes para poder ganarles. Lo que queremos es ir a sorprender dentro de la cancha.

- El equipo se reencontrará con las exjugadoras del IDK Nadia Colhado y Astou Traoré, quien llegó para cubrir la pasada campaña la baja de Pao Ferrari. Coincidió con ambas en temporada anterior.

- Así es. Llegaremos ahí y nos daremos un par de abrazos, pero luego en la cancha no hay amigas que valga.

- Juegan en casa. ¿De qué manera ayuda esto?

- Siempre te ayuda que haya más gente que te apoye. Cuando viajas fuera es verdad que siempre hay alguien que te anima, pero en casa tienes a tus padres, a tus amigos y a esa afición que viene a todos los partidos. Eso siempre ayuda. Es un plus, dos punto más.

- Con cinco partidos ganados y uno perdido, han protagonizado el mejor comienzo de la historia de este conjunto. ¿Cuál es la meta del IDK esta temporada?

- Es verdad que hemos empezado muy bien y todo el mundo nos está diciendo que parece que esta liga vamos a salirnos, pero todavía no hemos jugado los partidos contra los equipos de arriba. Cuando empecemos a jugar, que ahora nos vienen unos cuantos, ya nos van a poner donde nos merecemos (ríe). De todas formas, está claro que empezar 5-1 viene de perlas.

- Da tranquilidad.

- Sin duda. A veces llegamos a navidades con tres o cuatro victorias, con el agua al cuello, y por suerte este año no va a ser el caso. Creo que hemos trabajado muy bien y hemos ganado los partidos que teníamos que ganar. En estos momentos, no tenemos una meta puesta, si no que vamos a hacer todo lo que podamos para seguir así.

- Esta es su décimo quinta temporada en el IDK.

- Sí, con lo que es el club llevo ya quince añitos. He crecido con el IDK y, al mismo tiempo, el club me ha visto crecer. Llevo los quince años con Azu, nos conocemos muy bien ya.

- En diciembre del año pasado se lesionó de la rodilla y a final de curso recayó. ¿Cómo se encuentra ahora?

- El año pasado fue una temporada dura, tenía una lesión que no se sabía bien lo que era. Se me inflamaba la parte posterior de la rodilla izquierda, el poplíteo, y también los isquiotibiales y el gemelo. No sabíamos exactamente por qué. Estuve parada mucho tiempo y la verdad es que tenía intención de dejarlo. Hablé con Azu en verano y trabajé duro.

- Y decidieron seguir.

- Exacto. No podía ser de otra manera. Decidimos intentarlo una temporadita más a ver si podía disfrutarlo más y en eso estoy. Intentando acoplarme bien. Físicamente he estado trabajando en verano, pero no tengo esa velocidad que tenía antes. Estoy trabajando para estar más cómoda y ayudar al equipo en lo que pueda.

- Dudó. ¿Ahora, viendo dónde estáis, qué piensa?

- Yo estoy encantadísima de seguir, lo que no quería era ser un lastre para el equipo. Una vez que te lesionas lo pasas mal, estás en el banquillo, intentas empezar otra vez y te vuelves a lesionar... Al final te cansa. Más que nada dudé por eso, pero estar en el equipo me encanta. Mis compañeras de aquí de siempre, Azu... En ese sentido estoy encantada de seguir en el IDK Gipuzkoa, solo puedo decir cosas buenas hacia el club. Además, al terminar la campaña anterior estaba muy contenta por el trabajo que había hecho el equipo. Dejamos el pabellón alto, entramos en el play-off, fue un subidón y una sensación que nos gustó a todas, así que nos gustaría volver a conseguirlo. Lo único que me hacía dudar, como ya he comentado, era ser un problema para el equipo. Por suerte no ha sido así.

- ¿Tiene la rodilla totalmente recuperada?

- Sí, ya era hora de volver a disfrutar del baloncesto. Ahora por lo menos no me está haciendo nada raro y esperemos que siga así mucho tiempo.