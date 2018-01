LEB Oro El Iraurgi cierra la primera vuelta con una derrota ante el Araberri Un lance del partido. / MICHELENA El conjunto azpeitiarra pierde el derbi en un choque en el que su nuevo fichaje, Evans, se estrena con tres puntos y 16:43 minutos jugados M.T. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 enero 2018, 08:30

El derbi vasco de LEB Oro se ha jugado en la última jornada de la primera vuelta de la competición. A pesar de que el Sammic Iraurgi luchara hasta el final para llevarse esta victoria que siempre es tan especial, los de Lolo Encinas no pudieron con el Araberri, que se mostró superior desde los primeros minutos (66-88). El luminoso de Azpeitia se llenó hasta la bandera y la afición animó a más no poder, pero los locales no lograron ser mejores que los visitantes, que les pusieron las cosas difíciles.

A pesar de que a lo largo de la primera mitad los de Lolo Encinas se mostraron más flojos que el rival tanto en ataque como en defensa, el cambio en el tercer cuarto fue notable. A 6.24 minutos del final de este parcial, Serrano -máximo anotador del Iraurgi con un total de 17 puntos- puso el marcador a 37 iguales y un triple de De Ciman unos segundos después adelantó a los locales por primera vez (40-38). Aún y todo, esto no fue suficiente para el conjunto azpeitiarra, que duró muy poco por delante en el marcador.

En general, los locales perdieron muchos más balones que los de Gasteiz, dejando así las cosas más sencillas para los visitantes. En el tercer periodo, el Iraurgi dejó escapar tres balones de continúo, que le sirvieron al Araberri para lograr tres canastas sin que les supusieran un gran esfuerzo.

Tras finalizar el penúltimo cuarto con una diferencia de nueve puntos (49-58), encajaron un matador parcial en los últimos diez minutos del partido (0-13). Así se sentenció el último partido del Iraurgi de la primera vuelta de la liga, que finalizó 66-88. Con esta derrota el Sammic acumula cuatro choques perdidos de manera consecutiva y se mantiene en la decimosexta posición en la tabla.

Después de que Ander García dejara el Iraurgi hace un par de semanas, el club fichó al jugador exterior Montgomery Scott Evans como refuerzo. El estadounidense, de 23 años, se estrenó ayer con su nuevo equipo y logró tres puntos, dos rebotes en 16:43 minutos jugados.

«Nos hemos venido abajo»

Tras el partido, el entrenador Lolo Encinas reconoce que «les hemos dado demasiadas opciones con pérdidas de balón. Al principio hemos jugado más en el interior con Serrano y más dinámicos. Hemos estado acertados en algún tiro de fuera, pero estábamos muy preocupados con el tiro de tres del Araberri y a pesar de haber estado bien ahí, hemos tenido demasiadas pérdidas que nos han castigado mentalmente. En el último cuarto nos hemos venido abajo. No teníamos chispa, estábamos hundidos y Araberri ha seguido metiendo canastas».

El viernes se miden a Leyma Coruña (21.00) en el inicio de la segunda vuelta. El técnico reflexiona sobre la situación actual de su equipo y señala que «hemos terminado la primera vuelta con cinco victorias, peleando ahí abajo. Esta semana tenemos que meter a Evans en el equipo, a ver si nos puede ayudar. Esperamos que nos dé esa chispa y esa alegría que necesitamos. Tenemos que volver a jugar así y recuperar la buena mentalidad».