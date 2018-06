Baloncesto 90.000 euros separan al IDK de jugar en Europa Azu Muguruza da instrucciones a sus jugadoras. / P. MARTÍNEZ El club donostiarra busca un patrocinador que aporte al menos la mitad del gasto que supondría disputar la Eurocup y se da esta semana para decidir RAÚL MELERO Martes, 5 junio 2018, 08:07

El IDK Gipuzkoa se ha dado de plazo hasta finales de esta semana para aceptar o rechazar la invitación que le cursó la Eurocup para tomar parte en la segunda máxima competición europea de clubes. Alrededor de 45.000 euros son los que separan al club de Ibaeta de aceptar la propuesta del organismo europeo. «Según nuestros cálculos necesitaríamos unos 90.000 euros adicionales a nuestro presupuesto para poder jugar en Europa», asegura la presidenta del IDK, Carmen Muguruza. «Sin un patrocinador privado es imposible plantearse siquiera aceptar la invitación, por ello estamos agotando todas las posibilidades para ver si podemos afrontar el gasto extra que supone una competición como la Eurocup». La explicación de porqué con la mitad del dinero sería suficiente es que «después de lograr al menos la mitad del total, empezaríamos una ronda de negociaciones con las instituciones para ver si nos pudieran echar una mano», asegura Muguruza.

La máxima mandataria del club donostiarra tiene claro que la vía para obtener la cuantía necesaria no tiene que llegar desde el erario público. «Lo que tenemos claro desde el club es que esto no significa tocar la puerta del Ayuntamiento y la Diputación para que sufraguen ellos todos los gastos. Si nos pueden ayudar, estaríamos encantadas, pero siempre que el mayor soporte sea la entrada de un patrocinador privado».

90 000 euros. Sería la cifra adicional al presupuesto corriente que estima la directiva para poder disputar la Eurocup Women. Patrocinador El club busca un patrocinador que aporte al menos la mitad de esa cuantía antes de pulsar la posibilidad de contar con apoyo institucional. Fin de plazo Los rectores del IDK se han dado hasta finales de esta semana como fecha límite para tomar una decisión. Conversaciones con el Ayuntamiento Se necesitaría el José Antonio Gasca operativo entre semana para albergar partidos.

Además de la cuestión económica, otro asunto a resolver es el de la disponibilidad del pabellón Josean Gasca entre semana. «Sabemos que el Gasca es una pista que está abarrotada de modalidades a todas horas y los partidos en Europa se juegan entre semana y en horario nocturno. Así que habría que hablar con representantes del Ayuntamiento o del Patronato para ver cómo podríamos encajar los partidos dentro de tantas actividades».

La invitación por parte de la Eurocup al IDK Gipuzkoa se debe a la clasificación del equipo donostiarra para los playoffs por el título por segundo año consecutivo. Se trata de una competición en la que toman parte 32 equipos que se encuadran en ocho grupos. En la edición de este año, en la que se llevó el título el Reyer de Venecia italiano ante el Galatasaray turco, han tomando parte el Lointek Gernika y el Spar Citylift de Girona. El formato de competición consiste en seis partidos en la fase de grupos y después llegan las eliminatorias.

Solo falta una jugadora

El hecho de jugar finalmente competición europea no condicionará a Azu Muguruza, entrenadora del IDK, para hacer la plantilla, que estará compuesta por diez jugadoras. Por ahora hay nueve y falta una exterior. Onintza Aduriz tiene una oferta por parte del club y la alero donostiarra está sopesando aceptarla o no. Aduriz tiene la duda de si seguir en la alta competición con el IDK o dar un paso a un lado y dedicarse profesionalmente a algo relacionado con sus estudios de odontología. En el caso de que acepte, el equipo estaría cerrado y en caso de que no, habría que buscar una exterior que complete la plantilla.

Las nueve jugadoras que están en nómina son Iva Brkic, Lara González, Ellen Nystrom, Sara Iparragirre, Iulene Olabarria, Lyndra Weaver, María Eruanzetamurgil, Toch Sarr y la recién fichada Vionise Pierre-Louis.