El IDK Gipuzkoa no puede con Ferrari y las fatalidades

Hasta aquí llegó el sueño del IDK Gipuzkoa. Las fuerzas y el acierto no dieron para más y cayeron con la cabeza bien alta frente el Mann Filter de Zaragoza por 73-62. Serán las mañas las que comiencen unas desiguales semifinales donde les espera un descansado Girona. El acierto de la exjugadora donostiarra Pao Ferrari con 29 puntos y la lesión de Lyndra Weaver mediado el tercer cuarto para no volver a la cancha, mediatizaron un encuentro que se escapó en el último periodo por el poco acierto del IDK de cara al aro.

Para el equipo que entrena Azu Muguruza arrancan unas vacaciones bien merecidas. La temporada ha sido larga y se ha definido su eliminación en el último partido posible. Las donostiarras se han quedado a un paso de hacer historia porque hubieran logrado su mejor puesto en la Liga si se hubiesen colado en las semifinales del campeonato.

Renovadas Weaver, Brkic y Lara González, el conjunto donostiarra empezará a pensar en la próxima campaña. Después de dos temporadas accediendo a los playoffs, ahora mismo el listón que han dejado está muy alto y se espera que las hermanas Muguruza vuelvan a formar un plantel muy competitivo.

El Mann Filter viaja en Ferrari

El comienzo de partido fue igualado. Dio la impresión de que el IDK siempre fue a remolque aunque las locales no gozaron de grandes rentas. Paola Ferrari se erigió en la mejor jugadora sobre la pista desde que se puso el balón en el aire. La paraguaya fue una pesadilla para la defensa donostiarra. Al descanso llevaba 21 puntos con cinco triples en su haber. La defensa del IDK hacía aguas. Su seña de identidad se diluía ante las rachas de anotación del Mann Filter.

La luz roja de alarma se encendió tras un parcial 8-0 que dejó la máxima para las mañas, 42-33 (min. 18). Sin embargo, tirando solo de calidad y tesón, sin jugar redondo, las pupilas de Azu Muguruza se volvieron a meter en el partido y bajaron las distancia a cinco puntos antes de retirarse a los vestuarios, reflexionar y volver con nuevos bríos al tercer cuarto del choque.

Mediada la reanudación y con el IDK por delante, 46-47, llegó la peor de las noticias. Weaver quiso pasar un bloqueo y cayó lesionada. No volvió a jugar más. Las donostiarras tiraron de casta y gozaron de su máxima renta tras un triple de Eraunzetamurgil, 47-52. Sin embargo, el Mann Filter despertó y fue bajando la renta poco a poco.

En el cuarto de la verdad el IDK no encontró el aro. Iva Brkic no tuvo su día en ataque y la única solución se llamó Toch Sarr. Una pena porque el cuadro de Muguruza defendió bien pero también había que meter. Lucas y Nystrom no acertaron de fuera y el Mann Filter pasó a las semifinales sin apuros.