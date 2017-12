Baloncesto | Liga femenina El IDK hace un gran partido y se mete en la Copa Varias jugadoras del IDK y del Al-Qázeres luchan en la pintura por hacerse con el rebote. / Jorge Rey Las donostiarras se salen en Cáceres con un enorme juego colectivo. Tras disputar un choque en el que todas anotaron, entran en la Copa junto al Girona, Avenida, Ferrol, Mann-Filter y Sant Adriá MACARENA TEJADA Sábado, 23 diciembre 2017, 21:57

El IDK Gipuzkoa buscaba la victoria en Cáceres y no hubo duda de ello durante el partido. Jugaron de manera extraordinaria y se trajeron la victoria a Donostia (45-64), además de meterse en la Copa de la Reina. El quinteto inicial elegido por Azu Muguruza para el duelo estuvo formado por Weaver, Nystrom, Alleyne, Brkic y Aduriz. En un minuto, ambos equipos cometieron una falta. Ambos estuvieron muy fuertes en defensa al comienzo del partido. Nadie quería regalar puntos.

El primer balón del encuentro fue para el IDK, que estrenó el marcador (0-2). Durante los primeros minutos de juego el conjunto donostiarra se mantuvo por delante, aunque con una diferencia mínima. Fue un triple de Montenegro el que empató el partido a 8, pero Weaver respondió con una rápida canasta, que volvió a adelantar a las visitantes. El IDK saltó a la cancha muy potente y dos puntos de Aduriz hicieron que las de Azu Muguruza se fueran a cinco minutos del final del primer cuarto 8-15. Un contraataque de Alleyne y Brkic, que fue la mayor anotadora de este cuarto con seis puntos, amplió la diferencia en el marcador a 8-17. Las jugadoras del IDK tenían las ideas muy claras. Dependían de ellas mismas para clasificarse para la Copa y no iban a fallar. El conjunto local se quedó estancado en los 8 puntos mientras que las donostiarras lograron un parcial de 0-11. Las de Azu Muguruza se mostraron cómodas en la pista y llegaron al final de este cuarto con un 10-19 en el marcador.

Las guipuzcoanas volvieron al juego dominando. Parecía que Al-Qázeres no conseguía meterse en el partido, mientras que el IDK no se despistó en ningún momento. A seis minutos del descanso el conjunto donostiarra estaba catorce puntos por encima del local (16-30). De nuevo, el contraataque fue clave para las visitantes, que realizaron las jugadas con muchísimo ritmo. Erauncetamurgil, que volvió a la cancha tras su esguince y realizó un gran partido, logró dos canastas consecutivas y puso el 16-34. Las de Azu Muguruza doblaban ya los números de las de Jacinto Carbajal y con una fuerte defensa no les dejaron acercarse. El juego colectivo del IDK fue enorme y el marcador señalaba 22-44 en el descanso.

Brkic vuelve a destacar

Brkic volvió a hacer un partidazo, jugó los cuarenta minutos y logró 13 puntos. Tras el descanso, una asistencia suya ayudó a Weaver a poner el 22-49. Después de volver al choque, las locales estuvieron tres minutos sin anotar, mientras que el alto nivel defensivo del IDK no bajaba. Una jugada entre Aduriz y Sarr dio el 30-56 a su equipo a menos de dos minutos para el fin del tercer periodo. Este cuarto finalizó 30-58.

Las pupilas de Azu Muguruza mantuvieron la diferencia de más de veinte puntos durante gran parte del partido. Fue en el último parcial en el que salió Iparragirre, la única jugadora del IDK que quedaba por saltar al parqué. A cinco minutos del final, el marcador estaba 39-60. Dos tiros libres de Brkic pusieron el 39-62. Anotaron todas las jugadoras del conjunto guipuzcoano y llegaron al final con un 45-64.

Gracias a su partidazo, el IDK se clasificó para la Copa. Hizo lo propio San Adriá, que ganó 78-47 al Araski. Así, ambos conjuntos se unen al Girona, Perfumerías Avenida, Ferrol y Mann-Filter para disputar esta competición el fin de semana del 19 de enero en Zaragoza.

Con una racha de dos victorias consecutivas y con la entrada a la Copa lograda, el IDK pone fin a la primera vuelta de la liga. Aun y todo, la competición no descansa. Las de Azu Muguruza se medirán a Cadí La Seu el próximo viernes día 29 en Lleida (21.00).