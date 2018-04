Baloncesto El IDK Gipuzkoa busca hacer historia en los playoffs por el título Jugadoras del IDK tras un paortido. / P. Martínez El IDK Gipuzkoa tratará hoy (21.00 h.) de meterse por primera vez en semifinales de Liga R. M. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 abril 2018, 10:48

El IDK Gipuzkoa disputa esta noche en Zaragoza (21.00 horas) el encuentro definitivo ante el Mann Filter de la primera eliminatoria de los playoffs por el título de la Liga Día. No hay retorno. Esta tarde a las cuatro parte un autobús desde la capital guipuzcoana cargado de optimismo e ilusión. La gloria también espera a la vuelta de la esquina porque un triunfo convertiría esta temporada en histórica para el equipo que comandan las hermanas Muguruza. Nunca han estado entre las cuatro primeras de la máxima categoría del baloncesto estatal.

'Win or go home' (ganar o irse para casa), como se dice al otro lado del charco. Territorio el estadounidense pionero en partidos de este tipo. Ideólogos de los playoffs. De estas llamadas series de un puñado de encuentros en los que da igual ganar o perder por uno o por cuarenta. Menos en días como hoy, porque es el último. Si las donostiarras vencen, pasan a las semifinales donde espera un descansado Girona. Sinceramente, el rival será lo de menos. Porque si el IDK gana hoy habrá firmado un año de leyenda. Eso sí, la batalla se presenta cruenta.

«Partido a campo abierto»

Los playoffs son así. Parecen aburridos. Mismas caras, mismos emparejamientos, mismos sistemas. Ahí radica lo apasionante de estos partidos. Ninguno es igual al otro. El IDK Gipuzkoa va a intentar con todas sus fuerzas que no se parezca nada al último. Al menos en su tercer periodo. «De los ocho cuartos que hemos jugado el tercero del otro día, ha sido el peor de largo», confesaba Azu Muguruza en la jornada de puertas abiertas para la prensa. La técnico donostiarra no cree que haya fuegos de artificio, aunque quizá sí alguna sorpresa. «Nos conocemos bien. No creo que ninguno de los dos equipos propongamos algo diferente, aunque sí llevamos preparadas cosas por si acaso».

El Mann Filter utiliza apenas seis jugadoras, con lo que mujeres como Gabi Ocete, Pao Ferrari, Tamara Abalde o Shacobia Barbee promedian más de 35 minutos de media. «Nos interesa un partido a campo abierto», advierte la entrenadora del IDK. Pero ojo. Sin confiarse. Quien piense que por correr mucho, el IDK se va a llevar el gato al agua, hierra en su pronóstico. «Les conocemos muy bien y sabemos que dada su experiencia, aunque sea un partido con mucho ritmo ellas, no lo notan. Nos pueden hacer daño si se encuentran a gusto».

La defensa donostiarra seguirá siendo el principal valor del IDK. Si continúa igual de agresiva tiene medio partido ganado. La otra mitad llegará de las muñecas de las jugadores. Weaver y Brkic deben llevar la voz cantante. Sin olvidar a Sarr, Alleyne, Lara, Nystrom, Aduriz, Eraunzetamurgil o Iparragirre. La gloria está a la vuelta de la esquina. Solo a cuarenta minutos.