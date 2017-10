Baloncesto El IDK Gipuzkoa supera al Estudiantes y duerme líder Lyndra Weaver en una imagen de archivo / DV Lyndra Weaver destaca como la jugadora mejor valorada del partido tras firmar un total de 23 puntos y ocho rebotes MACARENA TEJADA Viernes, 27 octubre 2017, 23:25

El IDK Gipuzkoa aprende de los errores y este viernes viajó con la lección bien estudiada a Magariños. Las donostiarras volvieron a ganar en Madrid contra el recién ascendido Movistar Estudiantes (57-68), lograron así deshacerse de las malas sensaciones de la jornada anterior y duermen líderes.

Lo importante no es cómo se empieza, si no cómo se termina. Y si no que se lo pregunten al conjunto donostiarra. La primera canasta del partido fue para Celia Menéndez, la máxima anotadora del Estudiantes. Sin embargo, Toch Sarr no tardó en recordar al rival que su equipo estaba ahí para ganar, y así lo hizo con dos tiros seguidos encestados. A partir de entonces, durante el primer cuarto, las locales estuvieron fuertes en defensa y las de Azu Muguruza tuvieron problemas para mantener el marcador por delante.

57 Estudiantes Prats (0), Quirante (5), Rodríguez (0), González (12), San Román (2), Menendez (9), Soler (0), Velasco (0), Ginzo (10), Pacheco (0), Baker (10), Bogicevic (9). 68 IDK Gipuzkoa Weaver (23), Iparragirre (0), Erauncetamurgil (0), Sarr (16), González (4), Olabarria (2), Aduriz (6), Nystrom (4), Alleyne (0), Brkic (13). PARCIALES 15-15, 26-33 (descanso) 48-52, 57-68 (fin). ÁRBITROS Sara Peláez Santana y Asunción Langa de Martín.

Gracias a la buena visión de Iva Brkic, el equipo supo salir en contraataque y anotar así sin grandes dificultades. De todas formas, durante los primero diez minutos de juego los puntos subieron con cuentagotas. Las madrileñas demostraron una buena defensa y el primer parcial finalizó con un marcador corto empatado a 15. Sarr y Lyndra Weaver fueron las máximas anotadoras del IDK con 4 y 6 puntos respectivamente.

La donostiarra Lara González estrenó el marcador en el segundo parcial, anotando las dos primeras canastas de este tiempo. Con seis puntos de ventaja, las de Azu Muguruza empezaban a distanciarse de su rival, a lo que el entrenador Adolfo González Díez respondió con un tiempo muerto. A pesar de la parada, las jugadoras del conjunto donostiarra demostraron estar cómodas y amenazaron con gran presión.

Un triple de Weaver puso el marcador a 17-23, seguido de una canasta de Brkic y otra de Sarr, alcanzando una diferencia de diez puntos (17-27) a poco más de cuatro minutos de llegar al descanso. Pero el Estudiantes, en vez de venirse a bajo, sacó toda su garra y el choque llegó al descanso con el 26-33 en el marcador. Aunque le costó al principio, el IDK dominó el segundo cuarto.

La reanudación fue complicada para las donostiarra, ya que vino con un triple del Estudiantes que acercó a las madrileñas en el marcador. Las de González plantaron una fuerte defensa al local mientras que las de Azu Muguruza se atascaron en ataque. Los puntos de Ginzo y Bogicevic sirvieron de presión para el IDK, pero una enorme Weaver se convirtió en la figura del tercer cuarto, acumulando puntos para el IDK. Tras la exhibición de la estadounidense, el tercer parcial finalizó 48-52 en el marcador.

En el último cuarto, que comenzó con una canasta de Onintza Aduriz, las de Azu Muguruza supieron superar la defensa local, y gracias a ello, estuvieron cómodas en la pista en los primeros minutos. Pero las madrileñas sumaron pronto desde el exterior colocándose a tres puntos del IDK (57-60) a menos de cinco minutos para el final del partido. Ante esta situación, Azu Muguruza paro el partido con un tiempo muerto y logró despertar a sus jugadoras.

Weaver y Brkic, con una canasta cada una, ampliaron la diferencia a siete puntos a menos de dos minutos para la bocina final. Con esa diferencia, las locales se pusieron nerviosas y fue entonces cuando les entró la prisa de ataque, pero no pudieron recortar la diferencia. A menos de un minuto para finalizar el duelo, Nystrom tuvo que retirarse al banquillo por dolencias tras una gran defensa que paró a Estudiantes.

Así, en la quinta jornada de Liga, el IDK Gipuzkoa volvió a ganar tras acumular cinco victorias y una derrota en o que va de temporada. El triunfo de este viernes aúpa al conjunto donostiarra al liderato a falta del resto de la jornada, que se disputará entre este sábado y el domingo. La jugadora del IDK Lyndra Weaver fue la mejor valorada del partido, con 23 puntos y ocho rebotes; seguida de Toch Sarr, con 16 puntos y ocho rebotes.

La próxima jornada será en el Josean Gasca el próximo sábado 4 de noviembre a las 18.00 horas. Las pupilas de Azu Muguruza se medirán al Girona, que, a falta del partido de este fin de semana, ocupa el tercer lugar en la clasificación con cuatro triunfos y una derrota. Las jugadoras del IDK tienen una semana a completo para prepararse.