El IDK Gipuzkoa quiere volver a ganar en el Magariños

Ya ha pasado una semana de la derrota contra el Bembibre y el IDK Gipuzkoa vuelve a la competición con más ansias de victoria si es posible. Las de Azu Muguruza se medirán hoy (20.30 horas) al recién ascendido Movistar Estudiantes, que aún no conoce la victoria en esta Liga. Y lo harán en Magariños, el mismo escenario donde en el Open Day el IDK Gipuzkoa venció al Cadí La Seu.

Las circunstancias ahora son diferentes, pero tras una semana en la que el equipo ha entrenado con normalidad, las jugadoras están preparadas para volver a dar alegrías a la afición.

Tal como apunta la entrenadora donostiarra, «parece que el equipo ha asumido bien todas las ideas que se les ha dicho a lo largo de la semana, y además, veo a las jugadoras con ganas de volver a conseguir la victoria. Nos hemos dado cuenta de que no hay que bajar la guardia en ningún momento. Cada partido en esta Liga es muy importante y te puede ganar cualquiera».

A pesar de ser conscientes de que de un mal partido se sale, el choque de esta noche no será sencillo ya que «nos enfrentaremos a un rival dolido. No solo llevan cinco derrotas, sino que la semana pasada no les salió nada y el resultado fue excesivo para el trabajo que están haciendo en la Liga». Como indica Muguruza, todo apunta a que la semana no solo ha sido complicada para las donostiarras.

El IDK Gipuzkoa ya ha analizado los errores de la última jornada y tiene todo a punto para recuperar las buenas sensaciones. La clave para hacerse con la quinta victoria sería, en definitiva, «estar concentradas en el partido y tener claras las ideas, así como ser regulares dentro del mismo partido y mantenernos con la misma intensidad tanto defensivamente como ofensivamente».

Alleyne sigue trabajando

El equipo, además, cuenta desde la pasada semana con Jillian Alleyne para lograr sus objetivos. La estadounidense debutó contra el Bembibre, donde anotó una canasta, pero aún tiene un gran camino por recorrer. Muguruza hace hincapié en que «ella está trabajando para recuperar su forma y el tono muscular de la pierna. Lógicamente, también entrena para unirse al trabajo táctico que hace el equipo».