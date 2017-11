Baloncesto El IDK Gipuzkoa pierde su primer derbi ante el Araski Linda Weaver trata de superar a Foster / JOSE MARI LÓPEZ La lesión de Olabarria sacó a las donostiarras del partido, aunque lograron apretar en el marcador hasta el último segundo MACARENA TEJADA Sábado, 25 noviembre 2017, 21:45

El partido en el Josean Gasca se presentaba complicado. Y así fue de inicio a fin. El IDK Gipuzkoa saltó con garra a la cancha, pero la lesión de su escolta Olabarria en el segundo cuarto sacó al equipo del partido. Las donostiarras lo intentaron, pero no pudieron -por poco- con un Araski que se mostró muy potente en defensa (57-61).

El choque estuvo igualado. Y cuando un equipo tiraba más que el otro, ahí estaba la afición para despertar a sus jugadoras. Las gradas del Gasca albergaron más público que habitualmente: fueron alrededor de mil personas las que se acercaron al primer derbi de esta temporada del IDK. Una centena de los aficionados provenía de tierras alavesas.

Las de Azu Muguruza fueron detrás en el marcador hasta que quedaron menos de cuatro minutos para el fin del primer cuarto. Una canasta de Sarr puso el 7-7, pero el Araski respondió con otro tiro. La fuerte defensa del conjunto alavés dio problemas al donostiarra. Weaver volvió a empatar el partido (9-9) y también fue ella la encargada de adelantar a su equipo por primera vez en el marcador a escasos dos minutos de finalizar el primer cuarto. Parecía que las guipuzcoanas cogían carrerilla y un parcial de 9-0, interrumpido por una canasta del rival, les dio el 16-11 con el que llegaron al segundo cuarto. Weaver y Sarr fueron las máximas anotadoras de este tiempo con seis puntos cada una.

En el segundo cuarto Aduriz inauguró el marcador (18-11) y Allyne le siguió el ritmo (20-11), pero Diallo rompió la buena racha del conjunto donostiarra (20-13). Fue entonces cuando Olabarria anotó un triple, poniendo a su equipo diez arriba en el marcador. Esa fue la única canasta de la escolta guipuzcoana, que enseguida resultó lesionada y tuvo que retirarse. Tras este traspiés, las de Azu Muguruza llegaron al descanso cuatro puntos por debajo (25-29).

Al comienzo del tercer cuarto las alavesas cogieron ventaja en el marcador, pero una canasta de Alleyne volvió a dar esperanza al IDK Gipuzkoa (27-34). Dos tiros libres de Weaver pusieron el 31-34 y el Gasca se vino arriba. La emoción estaba en el ambiente, pero el conjunto donostiarra no se puso por delante del Araski en el marcador en ningún momento del penúltimo cuarto, que finalizó 40-48.

Las locales afrontaron el último parcial con ocho puntos de desventaja. Aún tenían diez minutos para superar a las visitantes, pero les pudieron los nervios. Las canastas de González, los triples de Iparragirre y los tiros de Weaver animaban a sus compañeras y a la afición.

Parecía que el equipo donostiarra podía hacerse con este partido, pero las cosas no salieron como querían. Un triple de Iparragirre a 36 segundos de la bocina final puso el 57-61. Todavía quedaban segundos suficientes para que el IDK metiera otra canasta desde la línea exterior. El equipo lo sabía y González lo intentó en varias ocasiones, pero no pudo ser. El final levantó a toda el graderío, que vibraba emocionado. Las de Azu Muguruza no pudieron con el Araski, al que tampoco vencieron en los dos partidos de la pasada campaña. Así, acumulan dos derrotas consecutivas y la semana que viene se enfrentan al Lointek Gernika en su segundo derbi de temporada.