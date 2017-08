Selección | Eurobasket Pau Gasol: «La final del Mundial de Japón fue uno de los partidos más emocionantes» Pau Gasol cumplirá 200 partidos con la selección. / Efe El pívot cumplirá 200 partidos con la camiseta de la selección en el debut en el Eurobasket ante Montenegro EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 30 agosto 2017, 16:41

El jugador de la selección española Pau Gasol ha asegurado que la final del Mundial de Japón 2006 fue "uno de los más emocionantes" de su carrera a pesar de no haberlo jugado, además de admitir que está "muy contento" por cumplir 200 partidos con la camiseta de España.

"Para mí uno de los partidos mas emocionantes fue el del Mundial de Japón que, aunque no pude jugar por la lesión en el pie, fue una gozada vivirlo. Se sufre más desde el banquillo, pero fue un partido que demostró la identidad, el espíritu y el carácter de este equipo. Un ejemplo clarísimo de lo que significa esta selección y del grupo humano que tenemos tan especial, esa amistad y esos vínculos hemos dado un rendimiento muy alto y hemos hecho historia", apuntó Gasol en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto.

Gasol cumplirá 200 partidos con la camiseta de la selección en el partido del debut en el Eurobasket ante Montenegro, el próximo viernes, lo que es "un placer" para el de Sant Boi. "Lo mejor es haber vestido la camiseta de la selección durante 200 partidos que se han repartido durante 16-17 años de campeonatos, con alguna ausencia entre medias, pero muy contento. Una experiencia y un viaje, porque la vida es un viaje muy bonito y espero que siga adelante", declaró.

De esta forma, el español se une a Juan Carlos Navarro (243), Juan Antonio San Epifanio 'Epi' (239), Felipe Reyes (236), Nino Buscató (222) y Rudy Fernández (211) en el club de las más de 200 internacionalidades, aunque Gasol admitió que intenta "disfrutar de cada momento". "Intento trabajar desde el principio para ser lo mejor que pueda llegar a ser que es el objetivo que me marqué desde el principio sin ponerme límites, con la máxima ilusión, la máxima ambición y la humildad necesaria", confesó el '4'.

Para el mayor de los hermanos Gasol, el baloncesto "es un juego de equipo", que aunque "lo hagas bien de forma individual si no contribuye al éxito colectivo es puramente anecdótico". "Cuando tiene sentido y valor es cuando tu aportación ha valido para conseguir una medalla y para ganar un campeonato. Ahí se convierte en especial y significativa", señaló el ganador de 2 platas olímpicas, 3 Eurobasket, un Mundial y dos anillos de la NBA.

Por último, añadió que lo más importante es "dar el máximo" y "ayudar a España a ganar" en cualquier competición. "El estar con nombres u otras figuras de tu deporte es maravilloso. Significa que has hecho las cosas bien y has estado a un nivel por encima de la media. No va a ser una excepción ni un incentivo. Jugar el Europeo con mi equipo es el regalo, el objetivo y voy con la máxima ambición posible, sentenció Gasol.