Ganar al líder siempre es difícil. Y cuando ese es el Perfumerías Avenida, quizá más. El IDK Gipuzkoa sabía que el de este sábado iba a ser un partido muy complicado, y así resultó. A pesar de los buenos momentos de Lucas, que fue la mejor del encuentro con 15 puntos, 2 rebotes y un 22 de valoración -además de sus 6 espectaculares asistencias-, las pupilas de Azu Muguruza no pudieron frenar al conjunto visitante. Es más, con la victoria en el Josean Gasca, las salmantinas se proclaman campeonas de la liga regular por séptima vez en la historia.

Nystrom, Alleyne, Brkic, Aduriz y Weaver fue el quinteto inicial elegido por Muguruza. Las de Miguel Ángel Ortega empezaron fuertes con un triple de Givens y tras el 2-3, un parcial de +8 a favor de las visitantes recordó al IDK a quién tenía en frente. Pero las locales no se iban a achicar y respondieron con otro parcial de +7, que les metió directamente en el partido, hasta llegar 11-18 al final del primer cuarto.

Al reanudar el juego aparecieron algunos problemas bajo el aro. Parecía que el balón no quería entrar. Pero seguían ahí, sin descolgarse del partido. Porque si algo sabe bien el conjunto donostiarra eso es que quien la sigue la consigue. Y aunque esta vez no les salió, estuvieron ahí hasta el final. Sarr puso el 18-20 a menos de siete minutos del descanso. ¡Estaban a solo dos puntos de igualar en el luminoso y a tres de adelantarse en el marcador! Pero no sucedió. Apretaron en defensa y unos grandes minutos de Lucas daban esperanza. El Perdu abrió una brecha de 14 puntos antes del descanso (28-42).

Anduvieron siempre a remolque, pero anduvieron. Dos triples consecutivos de la jugadora angoleña dieron el 40-55. Se mantenían presentes en la pista, pero las visitantes llevaban el ritmo del partido. En el último cuarto, al que llegaron 46-65, y arropada por el calor de los seguidores donostiarras, la juvenil Ane Esnal saltó al parqué. Jugó durante 2.40 minutos y pese a que no marcó, luchó ante un equipo como el Perfumerías Avenida, que ha vencido en las dos últimas ediciones de la Liga y Copa, y que este sábado volvió a ganar (58-80). Aunque perdió, el IDK sigue en puestos de playoffs.