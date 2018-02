Baloncesto El IDK flaquea ante Uni Ferrol A las de Azu Muguruza les cuesta entrar en el partido, superadas en defensa MACARENA TEJADA Domingo, 25 febrero 2018, 19:26

El IDK Gipuzkoa no vive su mejor semana. Las donostiarras eran conscientes de la complejidad de estos encuentros, contra dos de los huesos duros de la competición. Tras la derrota en Girona, las de Azu Muguruza se midieron este domingo al Spar Center-Uni Ferrol, su eterno rival a quien ya vencieron en cuartos de la Copa. Pero en la liga la suerte no corre a favor de las guipuzcoanas en cuanto a los choques con las gallegas se refiere. Perdieron en la primera vuelta allí y, aunque lucharon para vencer, volvieron a repetir derrota esta vez en el Josean Gasca (64-79).

Era de esperar que las de Lino López usaran su gran arma en este duelo, el tiro exterior. Encestaron un total de ocho triples frente a los cuatro de las locales, y pusieron las cosas complicadas a las donostiarras. Desde el segundo cero salieron muy enchufadas a la pista, con la intención de poner el partido cuesta arriba al IDK. Y lo lograron.

A pesar de que las pupilas de Azu Muguruza lograran el primer parcial (4-0), el conjunto gallego se vino pronto arriba con una racha de 16-0, poniendo el 4-18 en el luminoso. Al IDK se le veía superado en defensa, sin poder cerrar el rebote tras los errores visitantes. En ataque, además, cuatro pérdidas de las donostiarras lastraban el juego ofensivo, permitiendo que las visitantes estuviesen cómodas en la cancha. Sin sentirse del todo a gusto en la pista, llegaron al final del primer cuarto con un 12-26 en el marcador.

Alleyne despertó al equipo en el segundo periodo, con doce puntos en esos diez minutos de juego (volvió a ser la mejor jugadora del IDK, con diecinueve puntos, trece rebotes y un 36 de valoración). La defensa era ya más firme, empezaba a minimizar el acierto del Ferrol. Pero no era suficiente. Un triple de González -el primero de su equipo- puso el 31-37. Los números estaban más igualados, pero dos tiros exteriores de Prince volvieron a dar ventaja al conjunto gallego. De esta manera, se llegó al descanso con nueve puntos de diferencia (33-42).

El IDK no acababa de encontrarse cómodo en el parqué. En la reanudación llegaron a estar a tan solo cuatro puntos del Ferrol (43-47), pero las gallegas presionaban con fuerza. Las de Muguruza salieron con más garra, y a pesar de desenvolverse mejor que al inicio en defensa, no pudieron frenar a las de López, que no les dejaban respiran con su acertado tiro exterior. El Ferrol comenzó a alejarse demasiado en el marcador, dominando no solo en el luminoso, sino que también en la cancha. Las visitantes llevaban el ritmo del partido.

Jugar ante el cuarto de la clasificación no iba a ser fácil, y así resultó. Las visitantes se mantuvieron fuertes en todo momento y no dejaron que el IDK jugara como habitúa a hacerlo. Tras llegar 49-63 al final de tercer cuarto, el último periodo iba a transcurrir por la misma senda.

Las donostiarras no se rindieron, lucharon hasta el final, pero la situación ya era complicada. Remontar no iba a resultar una tarea sencilla. A pesar de todo, el conjunto local consiguió mantenerse ahí hasta el final. Los balones no parecían querer entrar en el aro y los nervios aumentaban. Un triple de Weaver a escasos ocho minutos de la bocina final puso el 52-65. Todavía había esperanza en el Gasca. Otro tiro de tres de Lucas a menos de dos minutos mantenía vivo el espíritu de victoria (60-71), pero el Ferrol no cedió. Le tenía el truco cogido al aro y apretó hasta el final (64-79).

Quizá influyó el cansancio acumulado, o quizá enfrentarse a dos grandes en menos de cinco días. Sea como fuere, el IDK Gipuzkoa acumula dos derrotas consecutivas, ambas en una semana.

Las de Muguruza trabajarán duro para volver a recuperar las buenas sensaciones el domingo ante Art Araski (12.00 horas).